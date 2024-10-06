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Раскрыто, что навредит при трудоустройстве сильнее плохой рекомендации

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Одним из документов, которые работодатели требуют от соискателя при приеме на работу, все чаще становится кредитная история. Если в ней непорядок, это может навредить сильнее, чем не очень хороший отзыв от бывшего руководителя, рассказал агентству «Прайм» Эльман Мехтиев, основатель сервиса «Кредчек».

Источник: © РИА Новости

По его словам, работодателю важно, чтобы сотрудник хорошо исполнял свои обязанности, а кредитная история об этом наглядно свидетельствует. Если у человека все в порядке с долгами, то и на рабочем месте, вероятно, проблем не будет.

Справедливо и обратное. «Для любого работодателя “красным флажком” является наличие просроченной задолженности по кредитам или займам, пусть даже и оплаченной позже», — утверждает Мехтиев.

Негативом будут неоплаченные алименты, долги по ЖКХ и другим выплатам. Они говорят о неумении оценивать свои силы, необязательности и даже, возможно, непорядочности. Лучше сделать выбор в пользу другого кандидата, подытожил он.