Раскрыто, что навредит при трудоустройстве сильнее плохой рекомендации

По его словам, работодателю важно, чтобы сотрудник хорошо исполнял свои обязанности, а кредитная история об этом наглядно свидетельствует. Если у человека все в порядке с долгами, то и на рабочем месте, вероятно, проблем не будет.
Справедливо и обратное. «Для любого работодателя “красным флажком” является наличие просроченной задолженности по кредитам или займам, пусть даже и оплаченной позже», — утверждает Мехтиев.
Негативом будут неоплаченные алименты, долги по ЖКХ и другим выплатам. Они говорят о неумении оценивать свои силы, необязательности и даже, возможно, непорядочности. Лучше сделать выбор в пользу другого кандидата, подытожил он.