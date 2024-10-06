Под самый ключ. Названы пять банков, которые повысили проценты по вкладам на этой неделе

ВТБ повысил ставки по вкладам как в рублях, так и в китайских юанях, а также по своему накопительному счету. Для краткосрочных рублевых депозитов (3−6 месяцев) ставки увеличились до 1,6 процентных пункта. Китайские юани подорожали на всех сроках привлечения до 2,8 процентных пункта. Базовая ставка по накопительному счету в рублях выросла на 3 процентных пункта на ежедневный остаток и на 4 пункта на минимальный остаток. Для новых вкладчиков или при размещении новых средств максимальная ставка по ВТБ-вкладу составляет 19,6% на 3 месяца и 21% на полгода. При этом для текущих клиентов предлагаются ставки в размере 20% годовых, для сегмента «Привилегия» — 20,5%, а для Private Banking — 21%.