Под самый ключ. Названы пять банков, которые повысили проценты по вкладам на этой неделе

С 1 октября крупнейшие банки страны стали объявлять о значительном увеличении процентных ставок по вкладам.
Газпромбанк с 1 октября увеличил приветственную ставку по накопительному счету до 20% годовых. По вкладу «Заоблачный процент» ставка составляет до 22% годовых.
Новый рекорд установил Промсвязьбанк, повысив максимальные ставки по своим накопительным счетам. Для счетов «Про запас» ставка теперь составляет до 20% годовых, а для счетов «Акцент на процент» — до 21% годовых.
Т-Банк предложил клиентам, открывающим вклад на 24 месяца под 17,67% годовых, уникальную возможность повысить итоговую доходность до 21% годовых при условии, что проценты по вкладу не снимаются до конца его срока.
ВТБ повысил ставки по вкладам как в рублях, так и в китайских юанях, а также по своему накопительному счету. Для краткосрочных рублевых депозитов (3−6 месяцев) ставки увеличились до 1,6 процентных пункта. Китайские юани подорожали на всех сроках привлечения до 2,8 процентных пункта. Базовая ставка по накопительному счету в рублях выросла на 3 процентных пункта на ежедневный остаток и на 4 пункта на минимальный остаток. Для новых вкладчиков или при размещении новых средств максимальная ставка по ВТБ-вкладу составляет 19,6% на 3 месяца и 21% на полгода. При этом для текущих клиентов предлагаются ставки в размере 20% годовых, для сегмента «Привилегия» — 20,5%, а для Private Banking — 21%.
Сбербанк также пересмотрел свои предложения, повысив ставки для клиентов с особыми пакетами услуг. Владельцы пакета услуг «СберПервый» могут рассчитывать на максимальную ставку 16,5% годовых на срок три месяца при условии неснижаемого остатка от 10 млн рублей. Клиенты с пакетом «Премьер» имеют возможность получить ставку 15,5% на аналогичных условиях, но при остатке от 1 млн рублей.
Очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет обсуждаться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 25 октября. Напомним, что представители регулятора говорили о том, что ключевая ставка может вырасти и выше 20% годовых.
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