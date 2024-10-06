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Каким будет курс рубля на неделе с 7 по 13 октября 2024: прогноз эксперта

На прошедшей неделе продолжилось ослабление рубля. Что будет дальше — рассказала Финансам Mail Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая.

Источник: Reuters

Официальный курс доллара США вырос на 2,3% до 94,87 ₽, китайского юаня — на 1,5% до 13,4 ₽

Вероятно, на российскую валюту продолжает оказывать влияние сентябрьское снижение котировок на нефтяном рынке.

Также не исключено, что могли активизироваться импортные операции. В октябре снижение цен на нефть будет частично компенсировано увеличением объема чистых продаж валюты Банком России и Минфином (с 0,2 до 5,3 млрд руб. в день).

Также рубль продолжат поддерживать высокие процентные ставки, при этом на заседании 25 октября Банк России может увеличить ключевую ставку с 19% до 20 или до 21%.

По мере восстановления цен на нефть курс рубля, вероятно, будет стабилизироваться в коридоре 93−96 ₽ за доллар США и 13,2−13.6 ₽ за юань.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»