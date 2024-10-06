Казахстан в 2024 году не станет резервировать бензин в РФ

«В настоящее время никаких проблем нет. У нас более 27 дней [составляет] запас по дизельному топливу, по бензинам, 45 дней — запас по авиакеросину. Мы уверены, что никаких проблем не будет», — сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о возможном дефиците нефтепродуктов в связи с ремонтными работами на Атырауском НПЗ.
Он отметил, что в некоторых регионах на заправках возникали проблемы, связанные с дефицитом сжиженного газа. «В связи с уборочной компанией, в связи с тем, что были дожди, сельхозтоваропроизводители в регионах запросили дополнительные объемы дизельного топлива и сжиженного нефтяного газа на сушку зерна и зернобобовых. В этой связи нам пришлось дополнительные объемы изыскать. Отгрузка осуществляется в соответствии с установленными графиками», — пояснил министр. Он подчеркнул, что «в стране нет дефицита ни по одному виду нефтепродуктов».
Министр уточнил, что в случае возникновения дефицита нефтепродуктов есть возможность импортировать их из России. «Мы ежегодно резервируем на осень 50−70 тыс. тонн бензинов в России и даем возможность импортировать операторам при необходимости. Но сейчас этой потребности нет», — пояснил Саткалиев.
На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе 1 октября начались планово-предупредительные работы. Будут проведены техническое освидетельствование, ревизия и экспертизы промышленной безопасности технологического оборудования и трубопроводов. Отгрузка основных видов нефтепродуктов в период проведения таких работ будет осуществляться за счет накопленных запасов в соответствии с планом, согласованным с Минэнерго. Завершение ремонтных работ и переход предприятия на стабильный режим запланированы до конца октября.