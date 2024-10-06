Казахстан в 2024 году не станет резервировать бензин в РФ

Он отметил, что в некоторых регионах на заправках возникали проблемы, связанные с дефицитом сжиженного газа. «В связи с уборочной компанией, в связи с тем, что были дожди, сельхозтоваропроизводители в регионах запросили дополнительные объемы дизельного топлива и сжиженного нефтяного газа на сушку зерна и зернобобовых. В этой связи нам пришлось дополнительные объемы изыскать. Отгрузка осуществляется в соответствии с установленными графиками», — пояснил министр. Он подчеркнул, что «в стране нет дефицита ни по одному виду нефтепродуктов».