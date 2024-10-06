Иран отменил авиарейсы до утра 7 октября

«В связи с операционными ограничениями рейсы из аэропортов страны будут отменены с 21:00 (20:30 мск — прим. ТАСС) сегодняшнего дня до 06:00 (05:30 — прим. ТАСС) завтрашнего дня», — приводит агентство слова представителя ведомства. Причина отмены рейсов не уточняется.
Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции заявил, что атака стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и генерального секретаря «Хезболлах» Хасана Насруллы. Согласно данным израильской армии, в сторону Израиля было выпущено около 180 ракет, большая их часть перехвачена. В связи с этим Организация гражданской авиации Ирана решила ввести временные ограничения на полеты до 09:30 мск 2 октября. На следующий день представитель организации сообщил о продлении запрета до 04:30 мск 3 октября.
7 октября пройдет год после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом порядка 250 заложников. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.