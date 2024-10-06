Forbes назвал самых высокооплачиваемых глав государств

Данные о зарплатах политических лидеров, которые приводит Forbes, основаны на подсчетах Political Salaries. В число наиболее высокооплачиваемых политиков также вошли:
- президент Швейцарии Виола Амхерд ($569,5 тыс.);
- премьер-министр Австралии Энтони Албаниз ($412,5 тыс.);
- президент США Джо Байден ($400 тыс.);
- канцлер Австрии Карл Нехаммер ($316,7 тыс.);
- премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон ($310,5 тыс.).
Меньше всего в год зарабатывает премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али ($1,7 тыс.). Актуальный размер дохода лидеров Молдавии, Сербии, Казахстана, Камеруна, Мавритании, Непала и Саудовской Аравии узнать не удалось.
В 2023 году Владимир Путин подписал указ об индексации зарплат себе, премьер-министру и министрам на 5,5%. ТАСС тогда писал, что доход Владимира Путина может достигать 874 тыс. руб. в месяц (10,4 млн руб. в год).