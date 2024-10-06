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Forbes назвал самых высокооплачиваемых глав государств

Самым высокооплачиваемым главой государства стал премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, пишет Forbes. В год его зарплата составляет примерно $1,69 млн. Президент России Владимир Путин занял 28-ю строчку рейтинга.

Источник: Reuters

Данные о зарплатах политических лидеров, которые приводит Forbes, основаны на подсчетах Political Salaries. В число наиболее высокооплачиваемых политиков также вошли:

  • президент Швейцарии Виола Амхерд ($569,5 тыс.);
  • премьер-министр Австралии Энтони Албаниз ($412,5 тыс.);
  • президент США Джо Байден ($400 тыс.);
  • канцлер Австрии Карл Нехаммер ($316,7 тыс.);
  • премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон ($310,5 тыс.).

Меньше всего в год зарабатывает премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али ($1,7 тыс.). Актуальный размер дохода лидеров Молдавии, Сербии, Казахстана, Камеруна, Мавритании, Непала и Саудовской Аравии узнать не удалось.

Зарплата Владимира Путина в год, по данным Political Salaries, составляет $113,6 тыс. (10,2 млн руб.). Перед президентскими выборами 2024 года президент России предоставил ЦИК декларацию, согласно которой в период с 2017 по 2022 год он заработал 67,5 млн руб. В эту сумму вошли зарплата, пенсия, а также доходы от вкладов в банках, ценных бумаг и продажи имущества.

В 2023 году Владимир Путин подписал указ об индексации зарплат себе, премьер-министру и министрам на 5,5%. ТАСС тогда писал, что доход Владимира Путина может достигать 874 тыс. руб. в месяц (10,4 млн руб. в год).