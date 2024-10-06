Forbes назвал самых высокооплачиваемых глав государств

Данные о зарплатах политических лидеров, которые приводит Forbes, основаны на подсчетах Political Salaries. В число наиболее высокооплачиваемых политиков также вошли:

Меньше всего в год зарабатывает премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али ($1,7 тыс.). Актуальный размер дохода лидеров Молдавии, Сербии, Казахстана, Камеруна, Мавритании, Непала и Саудовской Аравии узнать не удалось.

Зарплата Владимира Путина в год, по данным Political Salaries, составляет $113,6 тыс. (10,2 млн руб.). Перед президентскими выборами 2024 года президент России предоставил ЦИК декларацию, согласно которой в период с 2017 по 2022 год он заработал 67,5 млн руб. В эту сумму вошли зарплата, пенсия, а также доходы от вкладов в банках, ценных бумаг и продажи имущества.