Владивосток осенью обогнал Москву по стоимости аренды жилья для туристов

При этом сильнее всего за год стоимость посуточной аренды выросла в Нижнем Новгороде — на 19%, Москве и Калининграде — на 16% в каждом из городов. В Казани прирост составил 15%, в Краснодаре — на 14%, в Екатеринбурге — 12%, в Санкт-Петербурге — 10%, в Минске — 9%, во Владивостоке — 8%, в Сочи — 4%.