Владивосток осенью обогнал Москву по стоимости аренды жилья для туристов

«Дороже всего из популярных направлений аренда жилья в сентябре стоила во Владивостоке — 5 367 рублей за сутки. В Москве средняя ставка составила 4 747 рублей, в Сочи — 4 639 рублей, в Нижнем Новгороде — 4 174 рубля, в Казани — 3 883 рубля, Санкт-Петербурге — 3 760 рублей», — говорится в материалах.
Отмечается, что средняя стоимость краткосрочной аренды в России за сентябрь выросла на 14%, до 4 тыс. рублей за сутки. В среднем туристы арендуют жилье на трое суток и тратят на проживание 12 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом длительность бронирований не изменилась, однако прошлой осенью траты на аренду у туристов в среднем были 10,5 тыс. рублей.
При этом сильнее всего за год стоимость посуточной аренды выросла в Нижнем Новгороде — на 19%, Москве и Калининграде — на 16% в каждом из городов. В Казани прирост составил 15%, в Краснодаре — на 14%, в Екатеринбурге — 12%, в Санкт-Петербурге — 10%, в Минске — 9%, во Владивостоке — 8%, в Сочи — 4%.
В октябре цены на посуточную аренду жилья в РФ будут примерно на 5% ниже, высказал мнение ТАСС основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. «Спрос на бронирования довольно высокий. Наибольшей популярностью пользуются студии и однокомнатные квартиры в городах-миллионниках и на курортах Краснодарского края», — пояснил собеседник агентства.
Популярные направления.
По данным аналитиков сервиса, лидерами по бронированиям у россиян в сентябре 2024 года стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Также в топ популярных направлений вошли Владивосток, Краснодар, Казань, Калининград, Нижний Новгород и Екатеринбург.
Ажиотажа нет, но спрос довольно высокий, считает Кузнецов. «Если сравнивать с прошлой осенью, он выше на 30%. Это связано с развитием внутреннего туризма, ростом доли самостоятельных путешествий, особенно — на автомобилях, и попросту хорошей летней погодой в этом сентябре», — сказал он.