В терминалах «Сбера» произошел сбой со случаями двойного списания денег

Еще один собеседник РБК добавляет, что ошибочные списания в основном произошли у клиентов тех банков, которые несколько раз в день обрабатывают «клиринговые файлы», то есть подтверждают платеж. Если банк обрабатывает такие файлы раз в день, то он мог успеть отловить ошибку, и тогда у его клиентов лишних списаний не произошло, добавляет он. Другой источник говорит, что сейчас банки перепроверяют операции по картам и возвращают списанные по ошибке деньги, но это может занять время.