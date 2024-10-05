В МВФ считают, что отставание Европы от США в экономике без реформ увеличится

«США имеют рост производительности труда, а Европа — нет. Две стороны имеют приблизительно одинаковые финансовые активы, но в США две трети из них работают через рынки капитала, а в Европе через консервативную банковскую систему», — отметила Георгиева, сделав вывод, что американская экономика более конкурентоспособна.
«Американская экономика более конкурентоспособна, что прежде всего связано с ее энергонезависимостью, в отличии от Европы, которая пострадала от энергетического шока из-за конфликта между Россией и Украиной. США в изобилии имеют дешевую энергию, их экономика более инновационна, работает на рынке капитала. Если Европа не ускорит развитие инновационной экономики, не создаст рынок капитала, не сделает европейские деньги более эффективными, то ее отставание от США увеличится», — считает директор-распорядитель МВФ.
Китайский рынок
Говоря о Китае, глава МВФ приветствовала его стремления инвестировать в исследовательскую деятельность, но рекомендовала самое пристальное внимание обратить на внутренний рынок страны. «Китай инвестирует в исследовательскую деятельность. Но главная проблема Китая в том, что он работает преимущественно на экспорт, а не на внутреннее потребление. Именно поэтому Китай должен создать лучшие условия для потребления в стране и обеспечить социальную безопасность, чтобы его граждане были уверены в стабильной работе пенсионной системы страны».
Ключевой партнер
Георгиева рассказала, что МВФ прилагает серьезные усилия, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию на Украине. «МВФ — ключевой партнер Украины, программа фонда по оказанию ей помощи составляет $16 млрд, а также помогает мобилизовать дополнительное финансирование от партнеров в размере $120 млрд, что дает украинской экономике возможность развиваться. На Украине отмечаются хорошие результаты, мы видим экономический рост около 5%, снижение инфляции до 4%. Государственные резервы стабильны, а налоги собираются своевременно, по отношению к ВВП налоги составляют 36%, что является хорошим показателем. В стране выплачиваются пенсии и оказываются другие социальные услуги. Экономика страны поставлена в стабильные границы — это заслуга и украинских властей, и моих коллег из МВФ, которые плотно работают с Украиной. Наша цель — желание помочь Украине пройти один из самых сложных периодов в ее истории, надеюсь, что в скором будущем Украина будет мирной страной, стоящей на пути членства в Евросоюзе. Мы активно работаем, чтобы эта цель была достигнута», — сказала она.
Миссии в России нет
Георгиева, отвечая на вопросы, прокомментировала и ситуацию с планами фонда оценить экономическое развитие России, против чего выступили несколько членов организации. «Миссии в России нет, но у фонда есть обязательства по оценке экономической ситуации во всех странах — членах МВФ. Случай с Россией является комплексным, провести ее оценку — трудная работа, а наши члены разделены, одни считают, что работа фонда по оценке экономики России, о том, насколько она стоит на военных рельсах, — необходима, а другие настаивают, чтобы оценка проводилась лишь после завершения конфликта с Украиной», — сказала она, подчеркнув, что у МВФ нет никаких намерений быть фактором обострения конфликта.
Огромная трагедия
Ситуацию на Ближнем Востоке Георгиева оценила как огромную трагедию. «Огромная трагедия, но, к сожалению, не видно желания решить проблему политическим путем. Расширение конфликта отразится не только на населении непосредственно, но и окажет воздействие на настроения людей, которые склонны к радикализации. Необходима политическая воля, чтобы остановить эту трагедию», — подчеркнула глава МВФ.
Георгиева отметила, что на данный момент конфликт на Ближнем Востоке в основном затрагивает страны региона и пока не оказывает на глобальную экономику существенного влияния.