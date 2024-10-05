В МВФ считают, что отставание Европы от США в экономике без реформ увеличится

Георгиева рассказала, что МВФ прилагает серьезные усилия, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию на Украине. «МВФ — ключевой партнер Украины, программа фонда по оказанию ей помощи составляет $16 млрд, а также помогает мобилизовать дополнительное финансирование от партнеров в размере $120 млрд, что дает украинской экономике возможность развиваться. На Украине отмечаются хорошие результаты, мы видим экономический рост около 5%, снижение инфляции до 4%. Государственные резервы стабильны, а налоги собираются своевременно, по отношению к ВВП налоги составляют 36%, что является хорошим показателем. В стране выплачиваются пенсии и оказываются другие социальные услуги. Экономика страны поставлена в стабильные границы — это заслуга и украинских властей, и моих коллег из МВФ, которые плотно работают с Украиной. Наша цель — желание помочь Украине пройти один из самых сложных периодов в ее истории, надеюсь, что в скором будущем Украина будет мирной страной, стоящей на пути членства в Евросоюзе. Мы активно работаем, чтобы эта цель была достигнута», — сказала она.