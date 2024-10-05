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Россияне стали покупать больше китайской бытовой техники, показало исследование

Как показало исследование банка Русский Стандарт, доля покупок китайских брендов среди популярных марок техники выросла до 34% за первые три квартала текущего 2024 года.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Александр Рюмин/ТАСС

В исследовании кредитной организации (есть у Финансов Mail) аналитики взяли за 100% технику и электронику (от гаджетов до холодильников, стиральных машин и пр.) самых популярных мировых брендов в общем числе их покупок, отображенных в кассовых чеках онлайн-сервиса банка.

Показатели у Китая и России продолжают расти относительно других стран, выяснили в банке.

В зависимости от количества покупок в число лидеров вошли Китай, Россия, Европа, Южная Корея и Америка. Далее определили доли у каждой страны с января по сентябрь 2024 года.

На первом месте в текущем году — Китай с общей долей в 34%, которая неуклонно растет. По данным банка, по итогам трех кварталов 2023 года она была 31%.

Второе место у обозреваемой пятерке — у России. Доля кассовых чеков, где встречалась техника и электроника из России составила 27%. Она также показала рост относительно прошлого года, когда показатель был 24%.

На третьей позиции — гаджеты и бытовая техника из Южной Кореи с долей в 20%, которая показала рост. По итогам трех кварталов 2023 года на нее приходилось 18%.

Далее следует электроника из стран Европы с долей в 14% в текущем году. По наблюдениям аналитиков банка, она снижается. Так, по итогам трех кварталов 2023 года этот показатель был 19%.

И, наконец, пятая позиция — у американских брендов с долей в 5%. Она также снизилась относительно 2023 года, когда была 8%.

Методология: в рамках исследования были изучены данные онлайн-сервиса наполнения кассовых чеков Банка Русский Стандарт за три квартала 2024 и 2023 гг. Были проанализированы покупки самых популярных мировых брендов техники и электроники в кассовых чеках. Самые популярные страны взяли за 100%, и определили доли у каждой.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».