Россияне стали покупать больше китайской бытовой техники, показало исследование

В исследовании кредитной организации (есть у Финансов Mail) аналитики взяли за 100% технику и электронику (от гаджетов до холодильников, стиральных машин и пр.) самых популярных мировых брендов в общем числе их покупок, отображенных в кассовых чеках онлайн-сервиса банка.
Показатели у Китая и России продолжают расти относительно других стран, выяснили в банке.
В зависимости от количества покупок в число лидеров вошли Китай, Россия, Европа, Южная Корея и Америка. Далее определили доли у каждой страны с января по сентябрь 2024 года.
Второе место у обозреваемой пятерке — у России. Доля кассовых чеков, где встречалась техника и электроника из России составила 27%. Она также показала рост относительно прошлого года, когда показатель был 24%.
На третьей позиции — гаджеты и бытовая техника из Южной Кореи с долей в 20%, которая показала рост. По итогам трех кварталов 2023 года на нее приходилось 18%.
Далее следует электроника из стран Европы с долей в 14% в текущем году. По наблюдениям аналитиков банка, она снижается. Так, по итогам трех кварталов 2023 года этот показатель был 19%.
И, наконец, пятая позиция — у американских брендов с долей в 5%. Она также снизилась относительно 2023 года, когда была 8%.
Методология: в рамках исследования были изучены данные онлайн-сервиса наполнения кассовых чеков Банка Русский Стандарт за три квартала 2024 и 2023 гг. Были проанализированы покупки самых популярных мировых брендов техники и электроники в кассовых чеках. Самые популярные страны взяли за 100%, и определили доли у каждой.
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