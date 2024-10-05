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Поперечного объявили иноагентом из-за получения $60 тыс. от зарубежных компаний

Комика Данилу Поперечного внесли в реестр иностранных агентов в связи с получением $60 тыс. от американской компании Fullscreen и ирландской Google Ireland Limited. Об этом сообщил представитель Минюста на заседании Замоскворецкого суда Москвы по рассмотрению иска комика об исключении его из реестра иноагентов.

Источник: Freepik

Слова представителя ведомства приводит «РИА Новости». Суд отказал комику в удовлетворении иска. По словам представителя Минюста, включение Данилы Поперечного в реестр иноагентов обосновывается тем, что он получил деньги от иностранных компаний — $6,4 тыс. от Fullscreen и $55,8 тыс. от Google Ireland Limited.

Fullscreen (принадлежала Otter Media, сейчас — «дочка» Warner Bros. Discovery) — предлагает услуги и консультации по развитию брендов и продуктов в социальных сетях.

Минюст внес Данилу Поперечного в реестр иностранных агентов 14 июня. Согласно утверждению Минюста, комик выступал против боевых действий на Украине, участвовал в качестве респондента на площадках-иноагентах, а также распространял сведения, «направленные на формирование негативного образа» России и российской армии.