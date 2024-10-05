Поперечного объявили иноагентом из-за получения $60 тыс. от зарубежных компаний

Комика Данилу Поперечного внесли в реестр иностранных агентов в связи с получением $60 тыс. от американской компании Fullscreen и ирландской Google Ireland Limited. Об этом сообщил представитель Минюста на заседании Замоскворецкого суда Москвы по рассмотрению иска комика об исключении его из реестра иноагентов.