Поперечного объявили иноагентом из-за получения $60 тыс. от зарубежных компаний

Слова представителя ведомства приводит «РИА Новости». Суд отказал комику в удовлетворении иска. По словам представителя Минюста, включение Данилы Поперечного в реестр иноагентов обосновывается тем, что он получил деньги от иностранных компаний — $6,4 тыс. от Fullscreen и $55,8 тыс. от Google Ireland Limited.
Fullscreen (принадлежала Otter Media, сейчас — «дочка» Warner Bros. Discovery) — предлагает услуги и консультации по развитию брендов и продуктов в социальных сетях.
Минюст внес Данилу Поперечного в реестр иностранных агентов 14 июня. Согласно утверждению Минюста, комик выступал против боевых действий на Украине, участвовал в качестве респондента на площадках-иноагентах, а также распространял сведения, «направленные на формирование негативного образа» России и российской армии.