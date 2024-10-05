Почему Volkswagen переживает глубокий кризис

Ситуацию осложняет тот факт, что спрос в Европе на автомобили сокращается в условиях инфляции, роста стоимости жизни и макроэкономической неопределенности. Финансовый директор VW Арно Антлиц заявил, что не ожидает в ближайшее время возврата к доковидному спросу на машины. По его прогнозам, число продаваемых ежегодно автомобилей будет примерно на 500 тыс. меньше, чем до пандемии, и это «эквивалентно примерно двум заводам». «Европейская автомобильная промышленность находится в очень сложной ситуации. В частности, Германия как место производства все больше отстает с точки зрения конкурентоспособности», — заявлял гендиректор VW Оливер Блуме. «С чисто экономической точки зрения все меньше аргументов в пользу производства в Германии», — согласна и Хелена Висберт, директор исследовательского центра автомобильной промышленности при Университете Дуйсбурга—Эссена.