Почему Volkswagen переживает глубокий кризис

«Нельзя исключать закрытия заводов»
В сентябре Volkswagen выпустил предупреждение о том, что результаты компании за год будут хуже, чем прогнозировалось. Маржа прибыли составит 5,6% против ожидавшихся ранее 6,5−7%, а выручка за год снизится на 0,7% против роста на 5% в изначальном прогнозе. Это уже второе ухудшение прогноза на текущий год и очередной признак усиливающихся проблем VW.
Месяц назад компания заявила, что ей возможно, придется закрывать заводы в Германии — впервые за почти 90-летнюю историю концерна. Генеральный директор VW Оливер Блуме отметил, что последние 15 лет компания жила не по средствам, ежегодно тратя примерно на €1,5 млрд больше, чем это было необходимо. Он даже сравнил ситуацию с «семейной кубышкой», которая оказывается «пустой к концу месяца».
«Землетрясение в Volkswagen» — с таким заголовком на первой полосе вышла местная газета Wolfsburger Nachrichten в городе Вольфсбург, построенном специально для компании еще в в конце 1930-х годов под штаб-квартиру и завод компании. В первом полугодии прибыль VW снизилась на 11,4%. Акции компании за последние полгода упали более чем на 30%.-х Политики и эксперты также отмечают, что проблемы VW могут оказать влияние на германскую экономику в целом. По мнению старшего экономиста нидерландского банка ING Карстена Бжески, VW имеет большее значение для экономики Германии, чем, например, «вся торговля с Грецией».
Электромобили и Китай
Нельзя сказать, что проблемы VW и их причины уникальны. Во многом они отражают сложности в европейской автомобильной отрасли в целом. За второй квартал многие крупные автоконцерны отчитались довольно слабо. Теперь многие из них также ухудшают прогнозы по итогам всего года: за последние недели это сделали BMW и Mercedes-Benz. Акции Stellantis за полгода упали на 52%, BMW — на 32%, а Mercedes-Benz — на 24%.
Одна из проблем, которая может стать для отрасли долгосрочной, — снижение интереса местных потребителей к электромобилям. В Германии продажи электрокаров в августе упали почти на 69%, в ЕС в целом они снизились почти на 44%. Эксперты полагают, что столь сильное падение связано с отменой госсубсидий на их покупку.
Расширение производства электромобилей в последние годы требовало значительных инвестиций, однако теперь многие компании признают, что планы в этом отношении были слишком амбициозными. Многие покупатели выбирают машины с двигателем внутреннего сгорания из-за недостаточно развитой инфраструктуры зарядных станций, а также из-за высоких цен на электрокары.
По словам аналитика компании Bernstein Стивена Райтмана, у VW «есть заводы, предназначенные для производства электромобилей, которые не вырабатывают заданного уровня, а издержки при этом огромны».
Растущая конкуренция в целом со стороны китайских производителей — еще одна долгосрочная проблема рынка. В первом полугодии продажи VW в Китае упали на 7%. Конкуренция с Китаем усиливается и в самой Европе, даже несмотря на повышение тарифов на импортные китайские электромобили. Более того, в будущем ситуация для VW может стать даже хуже, если после повышения тарифов компании из КНР начнут строить собственные заводы в Европе.
Пока что китайские автомобили занимают чуть более 1% в общих автопродажах в Германии. Однако, как следует из опроса, проведенного германским объединением автомобилистов ADAC, 59% немцев готовы рассмотреть возможность покупки китайского авто, а в случае с электромобилями — 80%.
Ситуацию осложняет тот факт, что спрос в Европе на автомобили сокращается в условиях инфляции, роста стоимости жизни и макроэкономической неопределенности. Финансовый директор VW Арно Антлиц заявил, что не ожидает в ближайшее время возврата к доковидному спросу на машины. По его прогнозам, число продаваемых ежегодно автомобилей будет примерно на 500 тыс. меньше, чем до пандемии, и это «эквивалентно примерно двум заводам». «Европейская автомобильная промышленность находится в очень сложной ситуации. В частности, Германия как место производства все больше отстает с точки зрения конкурентоспособности», — заявлял гендиректор VW Оливер Блуме. «С чисто экономической точки зрения все меньше аргументов в пользу производства в Германии», — согласна и Хелена Висберт, директор исследовательского центра автомобильной промышленности при Университете Дуйсбурга—Эссена.
Держаться больше нету сил
Сложнее всего приходится массовым маркам. Например, у Mercedes-Benz и BMW ситуация лучше, чем у VW, прежде всего благодаря выпуску дорогих автомобилей — цены на них растут при сокращении объема продаж. В самой Volkswagen Group меньшие по размеру люксовые бренды, такие как Porsche и Bugatti, отвечают примерно за такую же долю прибыли, что и огромный массовый сегмент VW. «Новая ценовая конкуренция, рост цен на энергоносители и высокие затраты на рабочую силу — все это свидетельствует об очень сложной перспективе, особенно для европейских массовых брендов», — отмечают аналитики Citi.
Тем более что в Германии одни из самых высоких в Европе издержек на рабочую силу — зарплата на автозаводах в Германии составляет в среднем €62 в час.
Многие эксперты также считают, что нынешние проблемы связаны с тем, что компания не слишком активно менялась раньше. «В последние 20 лет она оставалась раздувшимся монстром и отказывалась срезать излишки со своей производственной сети», — считает независимый автомобильный аналитик Маттиас Шмидт. С другой стороны, экономист и бывший директор экономического института Ifo Institute Ханс-Вернер Зинн считает, что не стоит возлагать слишком большую вину на саму VW: «Нельзя сказать, что она проспала рыночные тренды». Скорее VW — лишь «первая жертва» этого кризиса, за которой последуют другие.
По подсчетам компании Marklines, мощности VW в Германии рассчитаны на производство 2,7 млн автомобилей в год, а сейчас их производится лишь около 2 млн. В таких условиях VW старается все сильнее снижать издержки. Еще в прошлом году компания объявила о плане сэкономить €10 млрд к 2026-му. По словам Антлица, для этого компании придется сократить до 25 тыс. сотрудников — из примерно 300 тыс., работающих в VW в Германии сейчас.
Попытка закрыть заводы в Германии может вызвать серьезный конфликт с профсоюзом. Члены профсоюза и производственного совета занимают половину мест в наблюдательном совете компании. С середины 1990-х в компании действуют довольно жесткие нормы защиты рабочих мест, которые усложняют увольнение сотрудников. Именно неоднократные конфликты с профсоюзом стали одной из причин ухода в отставку в 2022 году Герберта Дисса.
«Мы будем яростно защищаться. При нас не будет никакого закрытия заводов», — уже заявила глава производственного совета VW Даниэла Кавалло. Она также отметила, что не исключает возможности забастовки — довольно редкий случай на заводе VW. После сделанного в начале сентября заявления о возможном закрытии заводов руководству VW уже пришлось провести несколько сложных переговоров с представителями профсоюзов и производственного совета, а также примерно с 15 тыс. рабочих, которые пришли на встречу с топ-менеджерами. «Я не думаю, что есть “план Б”, потому что необходимо сокращение мощностей, — считает при этом аналитик компании Jefferies Филиппа Ушуа.— Все теряют долю рынка, и компаниям нужно как-то приспосабливаться к новым условиям».