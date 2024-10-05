Откуда берутся ОФЗ?

Торги по средам проводятся в режиме голландского аукциона, с так называемой «ценой отсечения». Цена отсечения — это сумма, ниже которой ОФЗ вам просто не продадут. Формирует ее Минфин на основе реестра заявок, которые собрала биржа на аукционе, и сообщает Банку России. А далее ЦБ сам удовлетворяет заявки, причем исполняются только те из них, что превысили «цену отсечения».