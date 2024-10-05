Откуда берутся ОФЗ?

Что такое ОФЗ?
Государству постоянно нужны деньги, которые оно получает разными способами, в том числе выпуская специальные бумаги — облигации федерального займа, или ОФЗ. Проще говоря: берет у инвесторов в долг, обещая отдать с процентами.
Деньги, полученные от размещения ОФЗ, государство тратит на:
финансирование дефицита госбюджета;
реализации масштабных государственных проектов;
погашения ранее выпущенных займов.
Доходность по ОФЗ, как правило, выше, чем по банковским вкладам, и вдобавок они считаются самыми надежными ценными бумагами на российском фондовом рынке, потому что гарантом возврата денег по ним выступает само государство.
То есть, покупая ОФЗ, вы даете в долг государству. За это получаете проценты — купонный доход, а в день погашения облигации государство вернет ее номинал, то есть всю сумму долга.
Если не хотите ждать даты погашения — бумагу всегда можно продать. ОФЗ — самый ликвидный инструмент отечественного фондового рынка. Только следите за текущей ценой серии, чтобы не получить убыток.
Процентная ставка по ОФЗ — бенчмарк, то есть ориентир для участников рынка. Все, что выше этого бенчмарка, иногда называют «премией за риск» у других бондов: если у ОФЗ доходность 8%, а у корпоративной облигации, например, 11%, говорят, что долговая бумага корпорации торгуется с премией за риск — 3%.
А можно купить прямо у государства?
Первичное размещение ОФЗ проводят еженедельно по средам — точный график есть на сайте Минфина. Обычно в таких аукционах участвуют крупные инвесторы, чаще всего — системно значимые банки. Они хотят получить большие объемы облигаций и условия лучше, чем на вторичном рынке, а также управлять длиной своих активов (срок до погашения облигации).
Торги по средам проводятся в режиме голландского аукциона, с так называемой «ценой отсечения». Цена отсечения — это сумма, ниже которой ОФЗ вам просто не продадут. Формирует ее Минфин на основе реестра заявок, которые собрала биржа на аукционе, и сообщает Банку России. А далее ЦБ сам удовлетворяет заявки, причем исполняются только те из них, что превысили «цену отсечения».
Участники аукциона могут подать заявки двух видов:
конкурентные — покупатель указывает цену и количество долговых бумаг;
неконкурентные — покупатель не указывает цену, только количество бумаг.
Количество неконкурентных заявок регулирует Банк России, а цену в дальнейшем рассчитывают по средневзвешенной цене аукциона. Аукцион объявляется состоявшимся, если на нем купили больше 20% объема выпуска.
Участвовать могут все желающие, но такая услуга у брокеров для среднестатистического инвестора — большая редкость. Ведь это, как правило, интересно крупным инвесторам с капиталом от 30 млн рублей — тогда они смогут быстро купить большой объем ценных бумаг.
Какими бывают ОФЗ?
Чаще всего встречаются облигации с постоянным доходом (ОФЗ-ПД). Размер купонов таких облигаций и даты выплат известны заранее.
Например, ОФЗ 26242. Долг вернется инвесторам 29 августа 2029 года, то есть до погашения осталось около пяти лет. Ставка купона — 9% годовых. Купоны выплачиваются дважды в год по ₽44,88.
Если вы купите облигации с фиксированным доходом (ОФЗ-ФД), то размер купонов также будет известен заранее, НО может отличаться в разные периоды: допустим, в этом году 6,5% годовых, а в следующем — 9,3% годовых.
Облигации с плавающим купоном (ОФЗ-ПК), или флоатеры. Размер купонов по ним заранее неизвестен, и инвестору следует исходить из своих ожиданий относительно рынка. Доход такой бумаги зависит от ставки RUONIA*, по которой крупные российские банки выдают друг другу краткосрочные кредиты. Этот показатель немного отличается от ставки ЦБ, хоть и зависит от него.
Зачем нужны флоатеры? Вспомните, что происходит с ОФЗ-ПД в период высокой ключевой ставки. Правильно! Они дешевеют: инвесторам выгоднее покупать «свежие» выпуски облигаций, купонный доход-то по ним выше! Старые выпуски перестают пользоваться спросом и падают в цене. А вот купонный доход ОФЗ-ПК растет вместе с ключевой ставкой.
Пример — ОФЗ 29007 с датой погашения 03.03.2027. Размер купонов заранее неизвестен, зато известна формула расчета купона, выплаты по которому привязаны к ставке RUONIA. Если посмотрим информацию о выплаченных процентах, увидим, что в марте 2015 года за каждую облигацию инвесторы получили ₽22,47, а в марте 2023 года — ₽69,51.
Есть облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН). Номинал таких облигаций зависит от инфляции, то есть растет вместе с ней. Удобно! А что с купоном? Он фиксированный, но при этом рассчитывается от номинала. Получается, вместе с номиналом растет и купонный доход.
Иногда номинал облигации погашается частями вместе с купонами. Речь про ОФЗ с амортизацией долга. Такие бумаги шифруют буквами ОФЗ-АД.
И, наконец, последний вид ОФЗ — народные. Сокращенно — ОФЗ-н. Главное отличие народных облигаций в том, что их нельзя купить на бирже: только в банках через брокерский счет. Да-да, только через брокерский, ИИС не вариант. Народные бумаги удобны тем, что их можно погасить когда вздумается по цене не ниже стоимости при покупке и не выше номинала.
ЦБ в 2024 году несколько раз поднимал ключевую ставку, и от этого больше всего в цене страдали длинные бумаги. И с каждым разом можно было найти длинные ОФЗ с еще большей доходностью. Более того, аналитики Market Power ожидают, что ЦБ будет придерживаться жесткой ДКП и ключевую ставку повысят в будущем.
Следовательно, пока ЦБ не даст намек, что цикл повышения ключевой ставки подошел к концу, разумно покупать короткие бумаги и флоатеры. Первые скоро погасятся, а доходность вторых будет расти вместе с ключевой ставкой.
А когда конъюнктура рынка станет дружелюбнее, средства можно реинвестировать в длинные бумаги.
*RUONIA — процентная ставка по необеспеченным межбанковским рублевым кредитам.
Статья подготовлена аналитиками Market Power специально для проекта Финансы Mail
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