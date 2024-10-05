Новая консолидация: «нефтяная лихорадка» и промежуточный сезон дивидендов

На нефтяном рынке активно обсуждается вероятность полного прекращения поставок нефти из Ирана в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цена барреля нефти приближается к отметке 80 долларов. По информации западных СМИ нефтяные танкеры спешно покидают иранские нефтеналивные терминалы, опасаясь ударов по транспортной инфраструктуре. Свободные нефтедобывающие мощности, имеющиеся у Саудовской Аравии и ОАЭ, превосходят по объемам возможное снижение добычи в Иране. Однако запуск простаивающих нефтяных скважин потребует времени; в этот период цена нефти может продолжить свой рост. Новостной фон вокруг указанной проблемы будет определять состояние рынка нефти и косвенно влиять на российский рынок.