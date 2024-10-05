Новая консолидация: «нефтяная лихорадка» и промежуточный сезон дивидендов

Индекс Мосбиржи пытается консолидироваться около уровня 2800 пунктов. Участники рынка продолжат анализировать макроэкономические данные, чтобы понять направление дальнейшего движения рынка.
На нефтяном рынке активно обсуждается вероятность полного прекращения поставок нефти из Ирана в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цена барреля нефти приближается к отметке 80 долларов. По информации западных СМИ нефтяные танкеры спешно покидают иранские нефтеналивные терминалы, опасаясь ударов по транспортной инфраструктуре. Свободные нефтедобывающие мощности, имеющиеся у Саудовской Аравии и ОАЭ, превосходят по объемам возможное снижение добычи в Иране. Однако запуск простаивающих нефтяных скважин потребует времени; в этот период цена нефти может продолжить свой рост. Новостной фон вокруг указанной проблемы будет определять состояние рынка нефти и косвенно влиять на российский рынок.
Сезон промежуточных дивидендов продолжается. На наступающей неделе пройдет закрытие реестров у крупных эмитентов: «Татнефть», «Новабев Групп», «НОВАТЭК». В пятницу будет последний день торгов с дивидендами для акций «Газпром нефти». Дивидендные доходности у нефтяных компаний составляют более 6%, что является достаточно привлекательным уровнем для частных инвесторов.
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