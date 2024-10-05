Крупнейший банк Кипра закрыл счета тысяч россиян

В апреле прошлого года Bank of Cyprus уведомил российских клиентов о предстоящем закрытии их счетов. Среди причин банк указал на налоговое резидентство в России, доходы, получаемые от компаний, попавших под санкции, а также удаленную работу на российские фирмы. Уведомления получили физические лица, оформившие вид на жительство в связи с покупкой недвижимости на Кипре, и даже россияне, находящиеся в стране по туристическим визам.