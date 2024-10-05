Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупнейший банк Кипра закрыл счета тысяч россиян

Bank of Cyprus, крупнейший банк Кипра, после начала боевых действий на Украине закрыл около 20 тыс. счетов, принадлежащих примерно 7 тыс. россиян. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на комментарий представителя банка Карена Ле Канну.

Источник: Reuters

«На момент начала санации клиентского портфеля банка в 2014 году на россиян приходилось 4% клиентского портфеля. Сегодня эта доля составляет всего 0,4%», — говорится в ответе Ле Канну. При этом счета сохранились только у граждан России пенсионного возраста.

Банк объяснил свои действия «соблюдением международных стандартов» и «политикой управления рисками». По словам Ле Канну, риски оцениваются «исходя не из национальности клиента», а на «основе его финансовой активности».

Он также добавил, что банк продолжает сотрудничать с россиянами, которые легально проживают в Европе, не попали под санкции и ведут деятельность, соответствующую политике банка.

В апреле прошлого года Bank of Cyprus уведомил российских клиентов о предстоящем закрытии их счетов. Среди причин банк указал на налоговое резидентство в России, доходы, получаемые от компаний, попавших под санкции, а также удаленную работу на российские фирмы. Уведомления получили физические лица, оформившие вид на жительство в связи с покупкой недвижимости на Кипре, и даже россияне, находящиеся в стране по туристическим визам.