Кабмин выделил 9 млрд рублей на М-12 «Восток»

Как сообщается, решение позволит до конца 2024 года запустить движение по новым участкам дорог, которые, как и вся трасса М-12 «Восток», станут частью международного транспортного коридора «Россия».
Выделенное финансирование пойдет на строительство обходных участков таких городов, как Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, а также таких населенных пунктов, как Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии. На двух участках дорог на территории Республики Татарстан проведут реконструкцию, сообщается на сайте кабмина.
Работа по реконструкции и строительству участков М-12 «Восток» проходит в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 3 октября, сообщается на сайте кабмина.