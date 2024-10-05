Кабмин выделил 9 млрд рублей на М-12 «Восток»

Выделенное финансирование пойдет на строительство обходных участков таких городов, как Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, а также таких населенных пунктов, как Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии. На двух участках дорог на территории Республики Татарстан проведут реконструкцию, сообщается на сайте кабмина.