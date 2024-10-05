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Кабмин выделил 9 млрд рублей на М-12 «Восток»

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство России направило 9 млрд рублей на опережающее строительство и реконструкцию четырех участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 «Восток». Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, решение позволит до конца 2024 года запустить движение по новым участкам дорог, которые, как и вся трасса М-12 «Восток», станут частью международного транспортного коридора «Россия».

Выделенное финансирование пойдет на строительство обходных участков таких городов, как Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, а также таких населенных пунктов, как Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии. На двух участках дорог на территории Республики Татарстан проведут реконструкцию, сообщается на сайте кабмина.

Работа по реконструкции и строительству участков М-12 «Восток» проходит в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 3 октября, сообщается на сайте кабмина.