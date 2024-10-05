«Газпром» подает газ Европе через Украину на «Суджу» в объеме 42,4 млн куб. м

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м на 5 октября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена", — сказал он.
Накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м, в среднем в октябре — более 42 млн куб. м.
На сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 5 октября может составить около 42,2 млн куб. м.
Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что события в районе Суджи в Курской области уже привели к резкому росту цен на природный и сжиженный газ, задавшись вопросом, кому это выгодно.
6 августа началась массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область, где находится ГИС «Суджа». Транзитная ветка через нее остается единственным маршрутом поставок газа РФ в Европу через Украину. Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда «Оператор ГТС Украины» сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией «Новопсков» в ЛНР. Между тем, в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.