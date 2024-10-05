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Эксперт рассказала, какие пенсии получают в Великобритании

У британской и российской пенсионных систем есть много общего, в отличие, например, от пенсионной системы США. Об этом рассказала к.э.н., доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Пенсия в большей степени состоит из государственной части и накопительной, которая сформируется за счет индивидуальных отчислений самим работником, а вот участие работодателей в формировании пенсионных накоплений гораздо меньше, чем в США.

«Чтобы получать полную государственную пенсию, которая составляет 958 фунтов стерлингов, работник должен в течение 35 лет делать отчисления с систему национального страхования», — разъясняет эксперт.

При меньшем стаже размер пенсии рассчитывается, исходя из отработанного времени. Дополнительную часть выплачивают за счет накопленных взносов. Но публикуются данные только государственной части пенсии.

«Согласно статистическим данным, пенсия в Великобритании ниже, чем во многих европейских странах, но, помимо пенсионных выплат, государство выплачивает пенсионерам дополнительную сумму, если размер пенсии ниже прожиточного минимума», — говорит экономист.

При этом учитываются все доходы и накопления. Также пенсионеры с государственной пенсии платят налоги, добавляет Людмила Иванова-Швец.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».