Эксперт рассказала, какие пенсии получают в Великобритании

Пенсия в большей степени состоит из государственной части и накопительной, которая сформируется за счет индивидуальных отчислений самим работником, а вот участие работодателей в формировании пенсионных накоплений гораздо меньше, чем в США.
«Чтобы получать полную государственную пенсию, которая составляет 958 фунтов стерлингов, работник должен в течение 35 лет делать отчисления с систему национального страхования», — разъясняет эксперт.
При меньшем стаже размер пенсии рассчитывается, исходя из отработанного времени. Дополнительную часть выплачивают за счет накопленных взносов. Но публикуются данные только государственной части пенсии.
«Согласно статистическим данным, пенсия в Великобритании ниже, чем во многих европейских странах, но, помимо пенсионных выплат, государство выплачивает пенсионерам дополнительную сумму, если размер пенсии ниже прожиточного минимума», — говорит экономист.
При этом учитываются все доходы и накопления. Также пенсионеры с государственной пенсии платят налоги, добавляет Людмила Иванова-Швец.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».