Эхо Поднебесной: экономические стимулы Китая дойдут и до России

Тем не менее, по его оценке, снижение процентных ставок в КНР делает заимствования дешевле, что должно стимулировать выдачу кредитов бизнесу и домохозяйствам. Основной упор в Китае сейчас делается на выход сферы недвижимости из кризиса. Снижение ставок по ипотечным кредитам в среднем на 50 п.п. уменьшит годовые процентные расходы домохозяйств на 150 млрд юаней. По оценкам НБК, это составит 2,5% от годового располагаемого дохода для домохозяйств для 150 млн человек, что позволит им нарастить потребительскую активность. «Это поможет выйти из кризиса, связанного с местной недвижимостью, которая непрерывно падает в цене уже около года», — отметил Александр Потавин.