Эхо Поднебесной: экономические стимулы Китая дойдут и до России

Меры и реакция
Общий пакет стимулов для второй в мире экономики после США оценивается в 10 трлн долларов. Господдержка направлена против спада на рынке недвижимости, снижения спроса, замедления роста ВВП.
Инвесторы с энтузиазмом встретили решение китайских властей. После объявления о запуске программы господдержки, фондовый рынок Китая быстро показал максимальный недельный рост впервые с 2008 года: ключевой индекс Shanghai Shenzhen CSI 300 вырос на 15%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 13%. В эти дни биржи не успевали обрабатывать заявки на покупку китайских акций, сообщалось о сбоях.
«Китайские власти демонстрируют решимость, чтобы предотвратить дефляционные риски и достичь целевого показателя роста ВВП на 5% в этом году. На этом фоне не только курс китайского юаня укрепляется к доллару, но и активно восстанавливается китайский рынок акций», — пояснил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
Поддержка рынка недвижимости в рамках этой программы станет самой масштабной в истории страны. В отличие от России, где ставки растут, Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) снижает ставки в среднем на 50 процентных пункта (п.п.) по выданным ипотечным кредитам на сумму 5,3 трлн долларов.
Минимальный размер первоначального взноса на покупку второго жилья снижен впервые до 15% — с 20%. ЦБ Китая увеличил также с 60% до 100% сумму покрытия банковских кредитов, которые привлекают региональные власти на покупку у застройщиков непроданного жилья.
Регулятор также освобождает ликвидность банков из резервов для инвестиций в экономику на сумму 1 трлн юаней (143 млрд долларов, 1 доллар — около 7 юаней). Для этого ЦБ Китая снижает норму резервных требований для банков на 0,5 п.п. До этого средневзвешенная норма находилась на минимуме с 2020 года — 6,6%.
Также снижается процентная ставка по семидневным операциям обратного РЕПО с 1,7% до 1,5%, которые банки используют для привлечения кредитов центробанка.
Для поддержки рынка ценных бумаг будет создан стабилизационный фонд в размере около 800 млрд юаней (114 млрд долларов). С его помощью брокеры, фонды и страховые компании получат возможность обменять китайские облигации, паи биржевых паевых фондов (ETF), акции на гособлигации и векселя центробанка Китая на 500 млрд юаней (71 млрд долларов) для инвестиций в рынок акций.
Кроме этого, регулятор намерен привлечь через перекредитование около 300 млрд юаней в обратный выкуп акций, которые проведут сами компании. На втором этапе на эти цели планируется направить еще 500 млрд юаней (43 млрд долларов).
Что будет с курсом юаня
По мнению начальника управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никиты Кулагина, масштабные меры поддержки экономики Китая, о которых заявил НБК, могут далее привести к ослаблению юаня. «Регулятор снижает ставки и требования к банкам по капиталу. Это приведет к ускорению роста денежной массы, которая по итогам первого полугодия итак превышает номинальный объем ВВП почти в 2,5 раза. В результате, с высокой долей вероятности, юань будет обесцениваться к остальным мировым валютам», — пояснил он.
Замедлить ослабление китайской валюты могут снижения ставок центральных банков развитых экономик и рост деловой активности в самом Китае, полагает экономист. Так, юань начал укрепляться после сентябрьского снижения ставки Федеральной резервной системы США (ФРС).
Курс юаня в августе и сентябре укрепляется по отношению к доллару США и получил поддержку от объявленных стимулов властей. Но валюта КНР дорожает не только за счет того, что китайские экспортеры репатриируют все больше и больше выручки в страну, покупая национальную валюту, но и на фоне общего ослабления курса доллара после планов ФРС снизить кредитные ставки в США, пояснил Александр Потавин.
Рынки недвижимости и сырья
Особое место среди всех стимулирующих программ занимают меры по поддержке выдачи ипотеки, рынка недвижимости. «Однако уверенности в их достаточности пока нет», — полагает Никита Кулагин.
По его мнению, покупки недвижимости в инвестиционных целях, которые были драйвером строительства последние 10 лет — по-прежнему сильно ограничены. До начала 2020-х стоимость квартир почти постоянно росла, на чем и держалась привлекательность таких сделок. Китайцы активно покупали квартиры для перепродажи. По разным оценкам, объекты недвижимости составляют до 70% всего благосостояния граждан Китая.
Из-за перегретого инвестиционного спроса в Китае сформировался огромный навес из уже построенной и нераспроданной недвижимости. «При текущих темпах продаж нужны годы, чтобы реализовать все простаивающее жилье даже с учетом, что по 3% всех вводимых в эксплуатацию метров ежегодно выкупает государство», — полагает экономист.
По его оценке, замедление строительства идет очень серьезными темпами. В итоге падает спрос на сталь и энергию, а вслед за ними мировые цены на сырье.
Акции
ЦБ Китая заявил, что планирует создание стабилизационного фонда для рынка акций в размере 800 млрд юаней. «Однако такой объем составляет чуть более 1% от общей капитализации китайского рынка в 70 трлн юаней (10 трлн долларов). Поэтому считаем, что НБК будет использовать фонд лишь в крайних случаях, сопровождающихся повышенной волатильностью», — отметил Никита Кулагин. По его мнению, замедление строительства ведет к тому, что акции девелоперов и производителей в Китае из сопряженных со стройкой отраслей еще могут продолжить дешеветь.
Тем менее, как подчеркнул экономист, восстановление экономики Китая и, в частности, рынка недвижимости положительно скажется на российском фондовом рынке. «В реальном выражении увеличится спрос на российское сырье, особенно на нефть, нефтепродукты, природный газ, металлы и уголь. В первую очередь смогут нарастить свою прибыль компании-экспортеры», — прогнозирует эксперт.
По мнению руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам» Натальи Малых, смягчение денежно-кредитных политик в США и КНР, двух крупнейших экономика мирах, оказалось позитивным для цен на сырье, которые заметно выросли в последнее время. «Для российского рынка акций, который формируется в значительной степени сырьевыми компаниями, — это позитивный фактор», — отметила она.
По ее оценке, ралли в китайских акциях может продолжиться, но вряд ли выльется в разворот тренда, так как главные причины низкой оценки китайских акций остаются — геополитика, проблема с платежеспособным спросом на недвижимость, невысокая потребительская активность и экономический рост ниже ожиданий. «История показывает, что госстимулы в Китае вызывают временное ралли, но коренным образом долгосрочный рыночный тренд не меняется, поэтому стратегия “купи-и-держи” здесь не актуальна, а скорее стоит использовать среднесрочные позиции», — полагает Наталья Малых.
Как уточнил Александр Потавин, прямой корреляции китайских индексов и российских нет. Однако, по его словам, подмечено, что ослабление российского рубля против юаня и доллара поддерживает спрос на акции российских экспортеров. «В Китае, секторы, которые должны выиграть от более низких кредитных ставок, такие как недвижимость и технологии сейчас показывают подъем», — прогнозирует аналитик.
Ускорится ли экономика Китая
Доходность 10-летних государственных облигаций Китая сейчас находится в районе 2,03%, что ощутимо ниже, чем дают сейчас аналогичные по срокам облигации Мифина США (US Treasuries) — 3,75%. «Эта разница в доходностях напоминает трейдерам о невыгодной доходности вложений в китайский долговой рынок», — отметил Александр Потавин. При этом инвесторы ожидают, что китайские политики в последующем введут еще больше стимулов для поддержки экономики после серии разочаровывающих экономических данных за летние месяцы.
Власти Китая показали готовность действовать решительно, чтобы предотвратить дефляционные риски и достичь целевого показателя роста на уровне 5% в этом году. Однако эксперты сомневаются, что заявленных мер стимулирования хватит, чтобы выдернуть экономику из дефляционной спирали и кризиса на рынке недвижимости в Китае. «Заявленные меры не обеспечивают прямой поддержки внутреннего потребления или частных инвестиций», — считает эксперт. Но, по его мнению, вполне вероятно, что все это сможет дополнительно увеличить темпы роста ВВП КНР в 2024 году примерно на 0,2%.
Власти Китая нацелены на рост не менее 5% каждый год. Хотя за первую половину 2024 года ВВП страны вырос на 5%, но экономика Китая сбавила темпы роста во втором квартале до 4,7% в годовом выражении с 5,3% в первом квартале 2024 года.
«Не надо забывать, что между США и КНР сохраняется повышенная торговая напряженность, поскольку министерство торговли Штатов собирается предложить запрет на китайское программное и аппаратное обеспечение в подключенных и автономных транспортных средствах на дорогах США, ссылаясь на проблемы национальной безопасности», — напомнил аналитик. Хотя экспорт товаров из КНР остается на довольно сильных позициях, эта растущая напряженность несет значительные риски для его будущего роста, полагает Александр Потавин.
Тем не менее, по его оценке, снижение процентных ставок в КНР делает заимствования дешевле, что должно стимулировать выдачу кредитов бизнесу и домохозяйствам. Основной упор в Китае сейчас делается на выход сферы недвижимости из кризиса. Снижение ставок по ипотечным кредитам в среднем на 50 п.п. уменьшит годовые процентные расходы домохозяйств на 150 млрд юаней. По оценкам НБК, это составит 2,5% от годового располагаемого дохода для домохозяйств для 150 млн человек, что позволит им нарастить потребительскую активность. «Это поможет выйти из кризиса, связанного с местной недвижимостью, которая непрерывно падает в цене уже около года», — отметил Александр Потавин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».