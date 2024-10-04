Запрет акций Райффайзенбанка инициировал новый этап конкурентной борьбы

На данный момент ни один из претендентов не подписал обязательной документации на покупку. Лишь после завершения этого этапа можно подавать ходатайства в ЦБ и ФАС для согласования сделки. Процесс требует получения рекомендаций от подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями и распоряжения президента РФ.