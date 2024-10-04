Запрет акций Райффайзенбанка инициировал новый этап конкурентной борьбы

Как стало известно «Коммерсанту» из источников на финансовом рынке, в борьбе за покупку российского дочернего банка группы Raiffeisen продолжают участвовать два крупных претендента. Важно отметить, что для продавца принципиальным условием является продажа активов покупателю, который не находится под международными санкциями. Это позволит минимизировать риски внесения российского банка в санкционные списки после завершения сделки.
6 сентября 2024 года акции Райффайзенбанка были заморожены в связи с возникшим спором по одной из сделок. В период проведения судебных разбирательств введен запрет на переход права собственности.
Источник из банковского сектора в беседе с «Коммерсантом» сообщил, что из-за заморозки акций участникам сделки, включая покупателей и продавца, предстоит возобновить переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Такая ситуация может значительно увеличить сроки заключения сделки, а также чревата риском ее срыва.
На начальной стадии переговоров, по данным источников, число потенциальных покупателей составляло от пяти до семи, включая нерезидентов из дружественных стран. Напоминаем, что впервые RBI заявила о возможности выхода из капитала Райффайзенбанка в марте 2022 года, когда владела 100% акций. К концу июля 2024 года в планах банка рассматривалась продажа 60% акций с сохранением 40% в собственности группы.
На данный момент ни один из претендентов не подписал обязательной документации на покупку. Лишь после завершения этого этапа можно подавать ходатайства в ЦБ и ФАС для согласования сделки. Процесс требует получения рекомендаций от подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями и распоряжения президента РФ.
Иван Семенкин, партнер юридической фирмы ЕМПП, подчеркивает, что одним из условий является предоставление дисконта не менее 50% от оценочной стоимости актива. При продаже полного пакета акций по цене, равной капиталу, прибыль покупателя может составить около 250 млрд рубля. На 1 июля 2024 года, согласно отчетности по РСБУ, собственные средства банка составляли 492,2 млрд рублей.
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