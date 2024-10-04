Юрист объяснил, как оспорить штраф ГИБДД через «Госуслуги»

«Процесс оспаривания штрафа начинается с момента его получения: закон предусматривает 10-дневный срок на обжалование постановления, и этот срок нужно строго соблюдать. Отсчет начинается с даты получения копии постановления о наложении штрафа. Если вы пропустите этот срок без уважительной причины, шансы на успешное обжалование значительно снижаются», — говорит он.
Эксперт советует сверять госномер авто, тип, время и место предполагаемого нарушения, указанные в документе. Если обнаружится неточность, это будет основанием отменить взыскание, подчеркивает Русяев. Юрист напоминает, что, если к официальной бумаге прилагают видео или фото, стоит обратить внимание на их качество. Размытое изображение — это аргумент в пользу водителя.
Чтобы обжаловать штраф, гражданин вправе предъявить доказательства невиновности: видео с регистратора, свидетельские показания, любые документальные подтверждения того, что автомобиль находился в другом месте в момент правонарушения или заявить, что машиной управлял другой человек.
Эксперт уточнил, что в некоторых случаях может потребоваться экспертное заключение, например, если вы считаете, что камера работала некорректно или была неправильно настроена.
После сбора необходимых материалов составляется жалоба, отмечает Илья Русяев. Это официальный документ, требующий грамотного составления, включая все реквизиты. В жалобе указывают, кому она адресована — начальнику ГАИ или в суд, личные данные, информацию о постановлении, которое вы обжалуете, а также подробно излагают причины несогласия с вынесенным решением.
«Здесь важно быть максимально конкретным и опираться на собранные доказательства», — подчеркнул эксперт.
Жалобу на постановление ГАИ можно подать несколькими способами. Один из них — лично обратиться в подразделение, которое вынесло постановление. Также жалобу можно отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Этот метод позволяет точно зафиксировать дату подачи.
Современные технологии позволяют эффективно подавать жалобу через портал «Госуслуги». Этот способ экономит время и позволяет отслеживать статус обращения онлайн. При подаче жалобы исполнение постановления о штрафе приостанавливается, что освобождает от необходимости немедленной оплаты. Это дает заявителю возможность подготовить дополнительные аргументы и доказательства, если потребуется, отмечает Русяев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».