Юрист объяснил, как оспорить штраф ГИБДД через «Госуслуги»

«Процесс оспаривания штрафа начинается с момента его получения: закон предусматривает 10-дневный срок на обжалование постановления, и этот срок нужно строго соблюдать. Отсчет начинается с даты получения копии постановления о наложении штрафа. Если вы пропустите этот срок без уважительной причины, шансы на успешное обжалование значительно снижаются», — говорит он.