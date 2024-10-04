X5 в 2024 год ожидает рост выручки на уровне 24−25%

«Рынок (продуктовой розницы — прим. ТАСС) в целом до 2028 года, мы ожидаем, будет показывать рост 9−10%. Мы, как и во все предыдущие годы, планируем расти быстрее рынка. В этом году наш рост будет на уровне 24−25%, в следующие три года мы планируем расти не менее чем на 17−18%», — сказал Шехтерман в ходе конференции X5 Dialog 2024.