X5 в 2024 год ожидает рост выручки на уровне 24−25%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Компания X5 Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», в 2024 году ожидает роста выручки на уровне 24−25%, в следующие три года — не менее чем на 17−18% в год, сообщил гендиректор Х5 Group Игорь Шехтерман.
«Рынок (продуктовой розницы — прим. ТАСС) в целом до 2028 года, мы ожидаем, будет показывать рост 9−10%. Мы, как и во все предыдущие годы, планируем расти быстрее рынка. В этом году наш рост будет на уровне 24−25%, в следующие три года мы планируем расти не менее чем на 17−18%», — сказал Шехтерман в ходе конференции X5 Dialog 2024.
По его словам, рост бизнеса будет достигаться за счет мультиформатной модели ретейлера, разнообразного предложения для покупателей, а также за счет роста среднего чека и трафика.
«Мы также видим, что будет происходить консолидация российского рынка, и топ-5 ключевых игроков будут увеличивать свою долю. Мы себе ставим цель к 2028 году иметь долю не менее 20%. По итогам этого года она будет около 15%», — отметил Шехтерман.
Выручка X5 Group в 2023 году составила 3,146 трлн рублей, увеличившись на 20,8% по сравнению с предыдущим годом. По итогам января-июня 2024 года ретейлер увеличил выручку на 26,1% в годовом выражении, до 1,852 трлн рублей.
X5 Group — ведущий по объему выручки российский ретейлер. Под управлением компании по состоянию на 30 июня 2024 года находились 25,466 тыс. магазинов, в том числе 21,997 тыс. магазинов «Пятерочка», 987 супермаркетов «Перекресток» и 1,785 тыс. дискаунтеров «Чижик».