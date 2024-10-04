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Wildberries и ТПП Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве

Документ также подписали российская компания VisionLabs, которая специализируется на создании решений в области распознавания лиц и объектов, и госпредприятие Душанбе «Умный город».

Источник: РИА "Новости"

ДУШАНБЕ, 4 октября. /ТАСС/. Основатель онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Ким и председатель торгово-промышленной палаты (ТПП) Таджикистана Джамшед Джумахонзода подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ был подписан после заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Таджикистана, которое прошло в Душанбе, передает корреспондент ТАСС.

Кроме того, меморандум о сотрудничестве подписали российская компания VisionLabs, которая специализируется на создании решений в области распознавания лиц и объектов, и госпредприятие Душанбе «Умный город». Документ направлен на развитие совместных проектов в сфере цифровизации. Подпись под ним поставили гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков и директор «Умного города» Саади Самадзод.

В апреле 2023 года сообщалось, что Wildberries рассматривает вопрос выхода на новые для себя рынки, в том числе на рынок Таджикистана.