Wildberries и ТПП Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве

Кроме того, меморандум о сотрудничестве подписали российская компания VisionLabs, которая специализируется на создании решений в области распознавания лиц и объектов, и госпредприятие Душанбе «Умный город». Документ направлен на развитие совместных проектов в сфере цифровизации. Подпись под ним поставили гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков и директор «Умного города» Саади Самадзод.