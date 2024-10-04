Власти создадут механизм против «ложного транзита» импортных товаров

Например, товар из Белоруссии (он там дешевле, так как акцизы и налоги ниже) отправляется в Россию, легально пересекает границу под предлогом того, что едет в третью страну. «По дороге груз вскрывается, перекладывается в другой транспорт и реализуется на территории России без акцизных марок, маркировки, налогов, в том числе НДС, нелегально», — говорит Максимов. По его словам, с этим начали бороться с помощью навигационных пломб, которые вешаются на транзитные автомобили, и если они вскрываются, контрольным органам это видно.