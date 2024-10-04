В России оценили шансы стран БРИКС создать единую валюту

«Я крайне скептически отношусь к таким инициативам. Они постоянно появляются и столь же постоянно исчезают. Работоспособный аналог экю и тем более евро в рамках БРИКС создать невозможно. Такая валюта, даже если и будет введена, вряд ли будет пользоваться популярностью, а страны-участники не возьмут на себя риски создания и поддержания обращения такой валюты. Аналог Евросоюза вряд ли удастся создать на базе БРИКС», — заключил Осадчий.