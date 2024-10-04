В ГД внесли законопроект о продлении эксперимента по ограничению авиаперевозок икры

Объем перевозимой икры непромышленного изготовления за период с 1 ноября 2022 года (начало эксперимента) по 31 декабря 2022 года составил около 72 тонн (за аналогичный период в 2021 году — более 289 тонн). В период с 2021 по 2022 годы подсчет количества икры, покидающей Камчатский край, осуществлялся при оценке ее перевозки в транспортной таре, то есть промышленной полимерной упаковке емкостью от 10 до 50 кг. Учет количества икры, упакованной в потребительскую тару, перевозимую гражданами в чемоданах, сумках и иной поклаже до 1 ноября 2022 года, не представлялся возможным и был реализован лишь с введением в действие эксперимента, указывают авторы документа.