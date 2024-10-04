В ГД внесли законопроект о продлении эксперимента по ограничению авиаперевозок икры

Начиная с 1 ноября 2022 года на территории Камчатского края реализуется эксперимент, который устанавливает запрет на авиаперевозку икры непромышленного изготовления объемом свыше 10 килограммов на одного пассажира за один рейс. Основная цель эксперимента — пресечение транспортировки браконьерской лососевой икры в промышленных масштабах с территории Камчатского края, говорится в пояснительной записке. По информации правительства Камчатского края, на сегодняшний день эксперимент показал свою высокую эффективность и позволил существенно сократить объем незаконной перевозки браконьерской икры.
Объем перевозимой икры непромышленного изготовления за период с 1 ноября 2022 года (начало эксперимента) по 31 декабря 2022 года составил около 72 тонн (за аналогичный период в 2021 году — более 289 тонн). В период с 2021 по 2022 годы подсчет количества икры, покидающей Камчатский край, осуществлялся при оценке ее перевозки в транспортной таре, то есть промышленной полимерной упаковке емкостью от 10 до 50 кг. Учет количества икры, упакованной в потребительскую тару, перевозимую гражданами в чемоданах, сумках и иной поклаже до 1 ноября 2022 года, не представлялся возможным и был реализован лишь с введением в действие эксперимента, указывают авторы документа.
Принятые меры показывают кратное сокращение авиаперевозок браконьерской лососевой икры как основного канала ее транспортировки в промышленных масштабах. Результаты проводимой работы получили позитивные оценки от Росрыболовства, Россельхознадзора и МВД России. «Правительство Камчатского края считает необходимым продолжить реализацию эксперимента после завершения, а также распространить его действие на территории других заинтересованных Дальневосточных субъектов РФ Хабаровский край и Чукотский автономный округ также высказали позицию о готовности присоединиться к эксперименту», — говорится в сопроводительных материалах к документу.
Предусмотренное законопроектом расширение числа участников эксперимента и продление его срока позволит более четко определить эффективность вводимых мер по перекрытию канала доставки незаконно добытой лососевой икры к рынкам сбыта, снизит объемы незаконной добычи (вылова) лосевых видов рыб, а также сократит риски потребления населением небезопасной для жизни и здоровья рыбной продукции, считают авторы законопроекта.