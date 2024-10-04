Стоимость российской нефти поднялась выше потолка цен

Агентство высчитывает стоимость российской нефти через данные индийских портов и транспортных расходов, которые необходимы для доставки нефти. Трейдеры отмечают, что реальная цена каждый раз обговаривается между продавцом и покупателем, так что понять, сколько в действительности стоила конкретная партия, невозможно.