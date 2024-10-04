Ставка ключевая не для всех. ЦБ изучает причины слабого отклика населения на ДКП

Объяснение такой структуре домохозяйств в РФ исследователи видят в поведении населения. Во-первых, для россиян характерна низкая норма сбережений — ее максимальное значение (10,7% в 2020 году) было достигнуто в экстраординарных условиях пандемии коронавируса и шока предложения. Для сравнения: в этот период (в 2021 году) норма сбережений в США составила 12,4%, в Чехии — 14,8%, в Швейцарии — 21,9%. Кроме того, в РФ в силу ряда причин недвижимость рассматривается как наиболее надежный (и необходимый) актив для сбережений, при этом не являющийся объектом инвестиций (не предназначенный для продажи), — в 2022 году у 80% домохозяйств жилье находилось в собственности (полностью или частично).