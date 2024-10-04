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Отмена маркера: как россиянам продать украшения в ломбард за достойную цену

Минфин решил разрешить ломбардам не маркировать маленькие ювелирные изделия. В ведомстве рассчитывают, что инициатива позволит скупать их по более выгодной для россиян цене. Насколько эффективной окажется мера, разбирались Финансы Mail.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2023

Средняя масса изделий, сдаваемых в российские ломбарды, составляет примерно 3,5 грамма, сообщили в пресс-службе Некоммерческого партнерства «Лига ломбардов». Там добавили, что, в случае введения инициативы Минфина, число посылаемых на маркировку изделий сократится менее чем на 3%.

«Действительно, идет обсуждение того, чтобы разрешить ломбардам не маркировать ювелирные изделия весом до 1.5 грамм. Это безусловно, снимет нагрузку как с участников рынка, так и с пробирных палат, которые не справляются с приходящим к ним объемом ювелирных изделий на маркировку», — подчеркнул Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ».

По его словам, из-за высокой загрузки пробирных палат ломбарды ждут промаркированные изделия обратно достаточно долгий период времени. Отмена необходимости маркировки изделий небольшого веса позитивно скажется на операционных показателях ломбардов, в частности, на оборачиваемости товарных остатков.

«По мнению многих игроков рынка эту меру можно применить не только к изделиям весом до 1.5 грамм, но и ко всем изделиям весом до 5 грамм», — также указал Алексей Лазутин.

Данная инициатива потребителя никак не затронет, отметил Александр Егоров, замдиректора по взаимодействию с органами власти SOKOLOV.

«Она лишь снизит издержки ломбардов по отправке сданных украшений на маркировку и разгрузит Пробирные инспекции, которые сегодня сильно загружены маркировкой новых украшений от производителей», — добавил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».