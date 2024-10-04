Отмена маркера: как россиянам продать украшения в ломбард за достойную цену

«Действительно, идет обсуждение того, чтобы разрешить ломбардам не маркировать ювелирные изделия весом до 1.5 грамм. Это безусловно, снимет нагрузку как с участников рынка, так и с пробирных палат, которые не справляются с приходящим к ним объемом ювелирных изделий на маркировку», — подчеркнул Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ».