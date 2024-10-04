Стало известно, почему россияне на одной должности могут иметь разные зарплаты

Третья причина — умение вести переговоры о зарплате. Один сотрудник может быть более уверенным и настойчивым в своих требованиях, в то время как другой соглашается на меньший оклад, уточнила эксперт. По ее словам, некоторые работники могут проявлять большую инициативу и преданность делу по сравнению с другими коллегами. Участие в важных проектах или улучшение бизнес-процессов может послужить основанием для повышения зарплаты, рассказала специалист.