Эксперт рассказал, что значит для рубля рост продаж юаней Банком России

По его словам, увеличение продаж валют Банком России станет фактором остановки снижения курса рубля, и, возможно, приведет к некоторму его укреплению. Но сильного влияния на курс национальной валюты не окажет.
Например, в августе объем нетто-продаж юаней был на уровне 7,3 млрд рублей в день, однако это не помешало доллару за тот месяц показать рост к рублю на 5,13%.
«Мы полагаем, что для динамики курса рубля гораздо важнее станет рост объемов продаж валюты экспортерами в конце октября, поскольку в этом месяце им нужно будет платить квартальный НДД. Поэтому по итогам октября у рубля есть все шансы на укрепление к юаню, доллару и евро», — сказал Александр Потавин.
«Мы ожидаем, что до конца 2024 года курс доллара будет торговаться в диапазоне 92−96 рублей, курс евро будет находится в районе 103−107 рублей, а диапазон по юаню составит 13,1−13,7 рубля», — заключил аналитик.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».