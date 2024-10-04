Эксперт рассказал, что значит для рубля рост продаж юаней Банком России

«Мы полагаем, что для динамики курса рубля гораздо важнее станет рост объемов продаж валюты экспортерами в конце октября, поскольку в этом месяце им нужно будет платить квартальный НДД. Поэтому по итогам октября у рубля есть все шансы на укрепление к юаню, доллару и евро», — сказал Александр Потавин.