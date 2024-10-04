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Эксперт рассказал, что значит для рубля рост продаж юаней Банком России

Объем нетто-продаж юаня со стороны ЦБ в ближайший месяц вырастет до 5,3 млрд рублей, в 25 раз относительно сентября. Как этот рост объемов отразится на курсе рубля, рассказал Финансам Mail Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По его словам, увеличение продаж валют Банком России станет фактором остановки снижения курса рубля, и, возможно, приведет к некоторму его укреплению. Но сильного влияния на курс национальной валюты не окажет.

Например, в августе объем нетто-продаж юаней был на уровне 7,3 млрд рублей в день, однако это не помешало доллару за тот месяц показать рост к рублю на 5,13%.

«Мы полагаем, что для динамики курса рубля гораздо важнее станет рост объемов продаж валюты экспортерами в конце октября, поскольку в этом месяце им нужно будет платить квартальный НДД. Поэтому по итогам октября у рубля есть все шансы на укрепление к юаню, доллару и евро», — сказал Александр Потавин.

Он добавил, что немаловажным фактором для рубля является динамика ключевой процентной ставки ЦБ РФ. Ее повышение в октябре с 19 до 20% может сдержать потребительский спрос на импорт и сократит спекулятивный переток рублей на валютный рынок.

«Мы ожидаем, что до конца 2024 года курс доллара будет торговаться в диапазоне 92−96 рублей, курс евро будет находится в районе 103−107 рублей, а диапазон по юаню составит 13,1−13,7 рубля», — заключил аналитик.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».