СПбМТСБ начнет в 2025 году пробные торги зелеными сертификатами

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в 2025 году начнет пробную торговлю ' «зелеными» сертификатами, заявил управляющий директор по рынкам газа и электроэнергии биржи Сергей Трофимов на конференции «Совета рынка».
«Думаю, с нового года мы начнем тренировки по торговле зелеными сертификатами»,'сказал он.
Трофимов пояснил, что биржа уже подготовила пять соглашений с крупнейшими поставщиками генерации о возможности торговли на бирже сертификатами.
«Чем отличается биржа? Прежде всего, мы не хотели бы делать доску объявлений, мы хотели бы сделать полноценную площадку, которая бы обеспечивала гарантии исполнения обязательств как со стороны покупателя, так и поставщиков, и формирование рыночной цены, которую может использоваться во внебиржевых сделках, как это сделано на российском рынке нефтепродуктов», — уточнил он.
СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, организующая биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного газа, СУГ, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаров, а также на срочном рынке.