СПбМТСБ начнет в 2025 году пробные торги зелеными сертификатами

«Чем отличается биржа? Прежде всего, мы не хотели бы делать доску объявлений, мы хотели бы сделать полноценную площадку, которая бы обеспечивала гарантии исполнения обязательств как со стороны покупателя, так и поставщиков, и формирование рыночной цены, которую может использоваться во внебиржевых сделках, как это сделано на российском рынке нефтепродуктов», — уточнил он.