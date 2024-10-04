СПБ Биржа запланировала провести не менее пяти IPO в 2025 году

«Мы предполагаем, что не меньше пяти [эмитентов] в следующем году мы представим. По сравнению с общим объемом размещений, который сейчас планируется, я думаю, что немного, но надеюсь, что мы, сделав эти сделки, сможем как раз изменить инерционное движение, которое присутствует от инвестбанков и эмитентов, и сможем взять на себя тот объем рынка, который сейчас активно выходит», — отметил он, уточнив, что итоговый список размещений будет зависеть от того, какие условия сложатся на рынке для участия.