СПБ Биржа запланировала провести не менее пяти IPO в 2025 году

СПБ Биржа планирует провести не менее пяти размещений на рынке акционерного капитала в 2025 году. Об этом заявил в ходе конференции «Инфраструктурный каркас для государства», организованной газетой «Ведомости», исполнительный директор по развитию первичного рынка ценных бумаг СПБ Биржи Иван Сузимов. Его слова передает корреспондент РБК.
«Мы предполагаем, что не меньше пяти [эмитентов] в следующем году мы представим. По сравнению с общим объемом размещений, который сейчас планируется, я думаю, что немного, но надеюсь, что мы, сделав эти сделки, сможем как раз изменить инерционное движение, которое присутствует от инвестбанков и эмитентов, и сможем взять на себя тот объем рынка, который сейчас активно выходит», — отметил он, уточнив, что итоговый список размещений будет зависеть от того, какие условия сложатся на рынке для участия.
По словам Сузимова, в следующем году на спрос со стороны частных инвесторов может позитивно повлиять смягчение денежно-кредитной политики. В то же время он обратил внимание, что организаторы IPO уже сейчас формируют пайплайн сделок не только на 2025-й, но и на 2026 год.
Весной в интервью РБК и «РБК Инвестициям» глава СПБ Биржи Евгений Сердюков говорил, что площадка сосредоточится на развитии таких направлений, как ЦФА, деривативы и IPO компаний, обеспечивающих экономический и технологический суверенитет России. Позднее на СПБ Бирже прошло IPO ГК «Элемент», ведущего производителя микроэлектроники.
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