Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Самолет» сохраняет лидерство по вводу жилья в России

МОСКВА, 4 окт — РИА Недвижимость. Девелопер «Самолет» по результатам девяти месяцев 2024 года продолжает занимать первое место среди российских девелоперов по вводу жилья, сообщается на портале «ЕРЗ.РФ».

Источник: Мэрия Иркутска

В январе-сентябре компания «Самолет» сдала более 662 тысяч квадратных метров жилья. «Это 28 многоквартирных домов и шесть домов с апартаментами в 15 жилых комплексах. Большая часть введенного жилья расположена в Московской области (74%)», — подсчитали в ЕРЗ.

По данным портала, на втором месте оказался ПИК, который ввел почти 515 тысяч квадратных метров жилья. Третью строчку заняла компания «Югстройинвест» с результатом 327,8 тысячи «квадратов».

В десятку крупнейших российских застройщиков по вводу жилья, по статистике ЕРЗ, также вошли ЛСР, Setl Group, Московский фонд реновации, «Аквилон», ФСК, MR Group, «Гранель».