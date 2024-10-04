«Самолет» сохраняет лидерство по вводу жилья в России

В январе-сентябре компания «Самолет» сдала более 662 тысяч квадратных метров жилья. «Это 28 многоквартирных домов и шесть домов с апартаментами в 15 жилых комплексах. Большая часть введенного жилья расположена в Московской области (74%)», — подсчитали в ЕРЗ.
По данным портала, на втором месте оказался ПИК, который ввел почти 515 тысяч квадратных метров жилья. Третью строчку заняла компания «Югстройинвест» с результатом 327,8 тысячи «квадратов».
В десятку крупнейших российских застройщиков по вводу жилья, по статистике ЕРЗ, также вошли ЛСР, Setl Group, Московский фонд реновации, «Аквилон», ФСК, MR Group, «Гранель».