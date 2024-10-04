«Самолет» сохраняет лидерство по вводу жилья в России

В январе-сентябре компания «Самолет» сдала более 662 тысяч квадратных метров жилья. «Это 28 многоквартирных домов и шесть домов с апартаментами в 15 жилых комплексах. Большая часть введенного жилья расположена в Московской области (74%)», — подсчитали в ЕРЗ.