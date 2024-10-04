Российские компании лишились контроля за грузами на железной дороге

Как отмечает гендиректор Shuttle Logistic Никита Казаринов, для его фирмы стал закрыт доступ к отслеживанию местонахождения груза, что сказывается на качестве услуг. Оператор не понимает, будут ли задержки в пути, через какое время придет контейнер и не потерялся ли он, а значит, планирование цепочек поставок в обычном формате стало невозможным.