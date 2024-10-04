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Россиянам объяснили, почему растут цены на мясо

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщал, что страна вошла в четверку крупнейших производителей мяса в мире. Почему цены на продукт в России растут, рассказал Финансам Mail Вячеслав Чеглов, д.э.н., профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Цены на мясо сейчас растут в рамках инфляции, отметил он, указав, что есть основание для некоторой корректировки вверх. Причинами удорожания эксперт назвал скачок курса рубля, усложнение и удорожание логистики, а также увеличение стоимости топлива и рост процентов по кредитам.

Вячеслав Чеглов отметил, что импорт на российском рынке практически отсутствует. Это оказывает и положительное влияние — россияне могут купить мясо отечественного производства. Но с другой стороны отсутствие конкуренции дает стимул повышения цен.

Цены могли бы быть ниже, например, при поставках импорта, но и качество, соответственно, тоже, заключил Вячеслав Чеглов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».