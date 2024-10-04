Россиянам объяснили, почему растут цены на мясо

Цены на мясо сейчас растут в рамках инфляции, отметил он, указав, что есть основание для некоторой корректировки вверх. Причинами удорожания эксперт назвал скачок курса рубля, усложнение и удорожание логистики, а также увеличение стоимости топлива и рост процентов по кредитам.
Вячеслав Чеглов отметил, что импорт на российском рынке практически отсутствует. Это оказывает и положительное влияние — россияне могут купить мясо отечественного производства. Но с другой стороны отсутствие конкуренции дает стимул повышения цен.
Цены могли бы быть ниже, например, при поставках импорта, но и качество, соответственно, тоже, заключил Вячеслав Чеглов.
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