Россиянам объяснили, когда выгоднее всего планировать отпуск в 2025 году

«При решении вопроса, когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году, нужно обратить внимание на количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее будет получить отпускные выплаты. В 2025 году наибольшее число рабочих дней будет в июле и октябре (23 рабочих дня). Также выгодно брать отпуск в апреле, сентябре и декабре (22 рабочих дня)», — отметила она в беседе с РИА Новости.
Эксперт советует оптимизировать использование отпускных дней, присоединяя их к выходным и праздничным периодам. Например, в 2025 году, взяв отпуск лишь на 9 и 10 января, можно отдохнуть целых 15 дней, начиная с 29 декабря 2024 года и по 12 января включительно. Это позволит сохранить дни отпуска, получив максимально длительный отдых всего за два использованных дня.
«Это совсем невыгодно с точки зрения получения отпускных выплат. Работнику необходимо принять решение, что для него важней — сэкономить дни отпуска или получить большую сумму отпускных», — заключила Ольга Владимирова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».