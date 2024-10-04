Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, когда выгоднее всего планировать отпуск в 2025 году

Самыми выгодными для отпуска в 2025 году станут июль и октябрь — в каждом из них 23 рабочих дня. Это больше, чем в других месяцах, рассказала юрист, эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Rafael Cisneros Méndez/CC0

«При решении вопроса, когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году, нужно обратить внимание на количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее будет получить отпускные выплаты. В 2025 году наибольшее число рабочих дней будет в июле и октябре (23 рабочих дня). Также выгодно брать отпуск в апреле, сентябре и декабре (22 рабочих дня)», — отметила она в беседе с РИА Новости.

Эксперт советует оптимизировать использование отпускных дней, присоединяя их к выходным и праздничным периодам. Например, в 2025 году, взяв отпуск лишь на 9 и 10 января, можно отдохнуть целых 15 дней, начиная с 29 декабря 2024 года и по 12 января включительно. Это позволит сохранить дни отпуска, получив максимально длительный отдых всего за два использованных дня.

«Это совсем невыгодно с точки зрения получения отпускных выплат. Работнику необходимо принять решение, что для него важней — сэкономить дни отпуска или получить большую сумму отпускных», — заключила Ольга Владимирова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».