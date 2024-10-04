Россиянам объяснили, когда выгоднее всего планировать отпуск в 2025 году

«При решении вопроса, когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году, нужно обратить внимание на количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее будет получить отпускные выплаты. В 2025 году наибольшее число рабочих дней будет в июле и октябре (23 рабочих дня). Также выгодно брать отпуск в апреле, сентябре и декабре (22 рабочих дня)», — отметила она в беседе с РИА Новости.