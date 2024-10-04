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Путин предложил обсудить формирование системы международных расчетов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить меры по формированию системы международных расчетов.

Источник: РИА Новости

«Предлагаю сегодня поговорить о мерах по формированию системы международных расчетов», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что в современных условиях этот вопрос является «серьезной задачей» и вызовом для России.