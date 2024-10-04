Правительство обсудит меры поддержки при достижении лимита по льготной ипотеке

«У нас пока лимиты еще до конца не выбраны, но действительно подходят к концу. Когда мы выберем все лимиты, мы посмотрим объемы выдачи этой ипотеки. Мы сейчас по результатам этого анализа еще раз посмотрим и будем выносить меры поддержки при необходимости», — сказал он после заседания межправкомиссии РФ и Таджикистана, которое прошло в Душанбе.