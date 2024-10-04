Правительство обсудит меры поддержки при достижении лимита по льготной ипотеке

«У нас пока лимиты еще до конца не выбраны, но действительно подходят к концу. Когда мы выберем все лимиты, мы посмотрим объемы выдачи этой ипотеки. Мы сейчас по результатам этого анализа еще раз посмотрим и будем выносить меры поддержки при необходимости», — сказал он после заседания межправкомиссии РФ и Таджикистана, которое прошло в Душанбе.
1 октября в пресс-службе Сбера сообщили ТАСС, что банк приостанавливает прием заявок и запись на сделки по программе «Ипотека для IT» в связи с исчерпанием лимитов, а до этого по той же причине приостанавливал запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека», однако продолжал прием заявок. В сентябре Россельхозбанк приостановил выдачу сельской ипотеки также из-за исчерпания лимитов субсидий на 2024 год.
При этом Минфин РФ информировал ТАСС, что по льготной семейной ипотеке общего лимита программы хватит до ноября 2024 года, за динамикой выдач будут следить и при необходимости примут соответствующие решения. Кроме того, оператор льготных ипотечных программ ДОМ.РФ начал работу по перераспределению лимитов на выдачу семейной ипотеки и планирует завершить ее до 10 октября.