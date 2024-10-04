Объем инвестиций РФ в экономику Таджикистана за 10 лет превысил $1,5 млрд

«Общий объем накопленных инвестиций [России] достиг за последние 10 лет более $1,5 млрд», — сообщил премьер. По его словам, таджикская сторона представляла РФ ряд перспективных проектов для возможного привлечения российских инвестиций и их реализации. В связи с этим Расулзода предложил создать в рамках МПК отдельную подкомиссию по инвестиционному сотрудничеству. «Убежден, что реализация по-настоящему крупных инвестиционных проектов отвечает духу нашего стратегического партнерства и союзничества», — подчеркнул он.
Россия традиционно занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Таджикистана. Объем внешней торговли между двумя странами за восемь месяцев 2024 года превысил $1,2 млрд, что на 14,3% больше аналогичного периода 2023 года. РФ поставляет нефтепродукты, продовольствие, химическую продукцию, древесину и изделия из нее, черные металлы, машинно-техническую продукцию. Более 70 российских субъектов поддерживают торгово-экономические связи с республикой, на территории Таджикистана действуют более 300 компаний с участием РФ.
20-заседание межправкомиссии по сотрудничеству между Таджикистаном и РФ прошло в Душанбе в узком и расширенном форматах. Сопредседателями комиссии с российской стороны является вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, с таджикской — премьер Таджикистана Расулзода. Участники обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере торговли, экономики, миграции, энергетики, сельского хозяйства, создания совместных промышленных предприятий, привлечения инвестиций, а также в научной, образовательной, культурной и других сферах.