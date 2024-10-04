Объем инвестиций РФ в экономику Таджикистана за 10 лет превысил $1,5 млрд

«Общий объем накопленных инвестиций [России] достиг за последние 10 лет более $1,5 млрд», — сообщил премьер. По его словам, таджикская сторона представляла РФ ряд перспективных проектов для возможного привлечения российских инвестиций и их реализации. В связи с этим Расулзода предложил создать в рамках МПК отдельную подкомиссию по инвестиционному сотрудничеству. «Убежден, что реализация по-настоящему крупных инвестиционных проектов отвечает духу нашего стратегического партнерства и союзничества», — подчеркнул он.