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Новак оценил годовой вклад ОЭЗ в ВВП России примерно в 1,2 трлн рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вклад особых экономических зон (ОЭЗ) в экономику России оценивается в 1,2 трлн рублей в год. Такие данные привел зампред правительства РФ Александр Новак в ходе II Международного форума особых экономических зон.

Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что это [ОЭЗ] очень эффективный инструмент для привлечения инвестиций, это современные высокотехнологичные производства. У нас в планах и дальнейшее расширение существующих особых экономических зон, рассматриваем планы по созданию десяти новых ОЭЗ», — сказал он.

Говоря об эффективности этого инструмента, Новак отметил, что общий объем заявленных инвестиций резидентов составляет 6,2 трлн рублей, из которых 2 трлн рублей вложено. «В общий ВВП мы видим в год примерно 1,2 трлн рублей, это вклад ОЭЗ в ВВП», — сообщил он.