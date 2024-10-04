Новак оценил годовой вклад ОЭЗ в ВВП России примерно в 1,2 трлн рублей

«Я считаю, что это [ОЭЗ] очень эффективный инструмент для привлечения инвестиций, это современные высокотехнологичные производства. У нас в планах и дальнейшее расширение существующих особых экономических зон, рассматриваем планы по созданию десяти новых ОЭЗ», — сказал он.
Говоря об эффективности этого инструмента, Новак отметил, что общий объем заявленных инвестиций резидентов составляет 6,2 трлн рублей, из которых 2 трлн рублей вложено. «В общий ВВП мы видим в год примерно 1,2 трлн рублей, это вклад ОЭЗ в ВВП», — сообщил он.