Новак оценил годовой вклад ОЭЗ в ВВП России примерно в 1,2 трлн рублей

«Я считаю, что это [ОЭЗ] очень эффективный инструмент для привлечения инвестиций, это современные высокотехнологичные производства. У нас в планах и дальнейшее расширение существующих особых экономических зон, рассматриваем планы по созданию десяти новых ОЭЗ», — сказал он.