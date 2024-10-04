Неочевидное решение: стратегия на рынке акций до конца года по версии ВТБ

Не ждут снижения ставки аналитики и других брокеров. По словам начальника аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александра Фетисова, рынки уже смирились с тем, что в октябре регулятор повысит ее до 20%, и как минимум до конца года она такой и останется. О том, что шансы на рост ставки до 20% высоки, говорит и руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.