Неочевидное решение: стратегия на рынке акций до конца года по версии ВТБ

Ставка ЦБ
В IV квартал российский рынок акций входит в условиях высоких процентных ставок: на сентябрьском заседании ЦБ поднял ключевую ставку до 19% годовых. В стратегии «ВТБ Мои инвестиции» отмечается, что в базовом сценарии средняя ставка ЦБ останется на этом уровне на протяжении всего 2025 года.
Не ждут снижения ставки аналитики и других брокеров. По словам начальника аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александра Фетисова, рынки уже смирились с тем, что в октябре регулятор повысит ее до 20%, и как минимум до конца года она такой и останется. О том, что шансы на рост ставки до 20% высоки, говорит и руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Двузначные ставки будут давить на фондовый рынок и ограничивать его потенциал, отмечается в стратегии «ВТБ Мои инвестиции». Совокупная доходность российских акций, по оценкам аналитиков, составит 16,1% в годовом выражении, что ниже текущего значения ключевой ставки.
Индекс Мосбиржи
При ключевой ставке на уровне 20% значение индекса Мосбиржи в ближайшие 12 месяцев будет составлять 2627 пунктов, следует из стратегии ВТБ. Это на 5% ниже сегодняшнего уровня в 2760 пунктов.
Александр Фетисов из РСХБ и Василий Карпунин из «Альфа-Инвестиций» считают, что до конца года индекс будет находиться в пределах 2900−3000 пунктов. Более заметный рост индикатора возможен только при смягчении денежно-кредитной политики ЦБ, считает он. Фетисов говорит, что если во втором полугодии 2025 года ставка начнет снижаться, то индекс Мосбиржи дорастет до 3200−3300 пунктов.
Аналитики «Т-Инвестиций» в своей стратегии указывают, что до конца этого года индекс Мосбиржи может подняться до уровня 3100 пунктов. Прогноз на середину 2025 года зависит от уровня ставок. В базовом сценарии аналитики закладывают ставку в 12% и индекс на уровне 3456 пунктов. При ставке в 18% индекс опустится до 2676 пунктов, прогнозируют «Т-Инвестиции».
Дивиденды
Дивидендная доходность акций в ближайшие 12 месяцев составит 10,5%, что ниже ставки по депозитам, говорится в стратегии «ВТБ Мои инвестиции». По подсчетам аналитиков, всего российские компании в этот промежуток времени выплатят около 4,4 трлн рублей, из которых на акции в свободном обращении придется порядка 500 млрд рублей. При этом до конца года компании выплатят 1,4 трлн рублей, из них около 200 млрд рублей уйдет инвесторам, покупающим акции на бирже.
«Высокие ставки мотивируют компании погашать долг и быть избирательными при определении размера дивидендов», — говорит инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев. Компании с невысоким уровнем долга, по его мнению, имеют больше шансов не сокращать дивидендные выплаты. Александр Фетисов из РСХБ оценивает дивидендную базу российских компаний скромнее. По его мнению, в ближайшие 12 месяцев она не будет превышать 3,8−3,9 трлн рублей.
Акции-фавориты
Аналитики «ВТБ Мои инвестиции» отдают предпочтение акциям нефтегазовых и металлургических компаний. В числе других потенциально прибыльных для инвесторов отраслей — IT, финансовый и потребительский сектора экономики. В число фаворитов ВТБ вошли акции 14 российских компаний.
В IT-секторе наилучшие финансовые результаты продемонстрируют «Яндекс», «Астра», «Группа Позитив». Еще один фаворит сектора — «Хедхантер», завершивший реструктуризацию и начавший платить дивиденды. «IТ сектор продолжает быть бенефициаром сильных трендов», — говорится в стратегии.
В нефтегазовом секторе аналитики отдают предпочтение акциям «Лукойла», «Газпрома» и привилегированным акциям «Транснефти». От «Лукойла» ожидают сильных результатов за 2024 год, высоких процентных доходов. «Транснефть» же интересна своей дивидендной политикой. Все три компании, как ожидается, будут платить дивиденды с двузначной доходностью. «Газпром» — на уровне 16,8%, «Лукойл» — 14,1%, «Транснефть» — 13,1%.
Фавориты из числа металлургических компаний — «Полюс», «Русал» и «Алроса». Аналитики ждут сильных операционных и финансовых результатов от «Полюса», а также считают, что динамика роста цен акций перестанет отставать от темпов роста цен на золото. Для «Русала» позитивным фактором становится рост мировых цен на алюминий из-за снижения ставки ФРС, а также спрос со стороны Китая, который наращивает инвестиции в источники возобновляемой энергии. В случае с «Алросой» аналитики ожидают, что, несмотря на санкции против компании, ей поможет постепенное восстановления рынка алмазов в следующем году.
В финансовом секторе аналитики выделяют Сбербанк с его дивидендной политикой, ростом кредитного портфеля и чистой прибыли. Дивидендная доходность его акций оценивается на уровне 13,6%. А также акции «Займера», который платит дивиденды ежеквартально и доходность этих выплат ожидается на уровне 23% в ближайший год.
Кроме этого, ВТБ включил в число фаворитов акции Fix Price, которые имеют самую низкую оценку среди бумаг потребительского сектора, и «Мать и дитя», отмечая сохранение высоких темпов развития компании. «Мать и дитя» также платит дивиденды: доходность ожидается на уровне 10,5%.