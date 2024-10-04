Международные резервы России превысили $630 млрд

По итогам первого полугодия Счетная палата зафиксировала значительный рост расходов российского бюджета на обслуживание госдолга. Траты за период составили 1,1 трлн рублей. Сумма в 1,5 раза превышает значение за аналогичный период 2023 года. Как пояснили в Минфине, увеличение расходов на обслуживание внешнего долга обусловлено наращиванием заимствований. Среди других причин — высокая ключевая ставка и слабый рубль.