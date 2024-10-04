Изучать тепло: какими субсидиями можно воспользоваться после повышения тарифов ЖКУ

Размер платы за коммунальные услуги изменится с 1 июля 2025 года. Индексация тарифов, предусмотренная законом, является ежегодной процедурой, она проводится в рамках инфляции на основании показателей, определенных в прогнозе социально-экономического развития РФ, рассказали «Известиям» в Минстрое РФ. При этом для льготных категорий населения действуют механизмы адресной поддержки по оплате коммунальных услуг, сказали в администрациях ряда регионов и в правительстве. Подробности — в материале «Известий».
Прогнозное повышение стоимости
Индексация тарифов ЖКУ с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%, следует из прогноза социально-экономического развития России на ближайшие три года. Он был внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета. Согласно документу, тарифы на газ со следующего года проиндексируют на 10,3%, на электроэнергию — на 12,6%.
С 1 июля 2026 года тарифы ЖКХ в среднем повысят на 5,4%, с июля 2027-го — на 4,8%, следует из прогноза. Тарифы на газ в июле 2026 года, как ожидается, увеличат на 4,3%, а через год — на 4%. Индексация тарифов на электроэнергию с июля 2026 года прогнозируется на уровне 5,2%, с 1 июля 2027 года — 4%. В период 2025—2027 годов при утверждении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ресурсоснабжающих организаций сформируют дополнительные 1,5% к выручке ежегодно для инвестиционных программ и проектов по модернизации инфраструктуры.
В ФАС России «Известиям» напомнили, что в случае выявления нарушений при начислении платы в квитанциях россияне могут обращаться в государственную жилищную инспекцию своего региона. В данный момент, дополнили в ведомстве, совершенствуется механизм дифференцированных тарифов на электроэнергию, который был разработан для сокращения перекрестного субсидирования и небытового потребления. Например, значительные объемы электроэнергии приобретаются по льготным тарифам для населения в коммерческих целях, в том числе для «серого» майнинга.
В совете ЖКХ (Ассоциация предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет». — «Известия») разъясняют, что рост тарифов на коммунальные услуги в 2025 году — «абсолютно предсказуемая ситуация, так же как рост цен на основные товары потребительской корзины». Обусловлено это тем, что растут цены на металл, оборудование, топливо, необходимое для теплоснабжения.
Госэксперт, доцент кафедры конституционного и муниципального права ЮРИУ РАНХиГС Анна Титова рассказала, что на сегодняшний день успешно работают госмеханизмы участия бизнеса в модернизации отрасли ЖКХ. Это позволяет возложить большой объем расходов именно на сферу бизнеса.
Субсидии при оплате услуг ЖКХ
По оценкам профильного министерства, сейчас субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получает более 2 млн семей. Компенсации расходов могут предоставляться многодетным семьям, пенсионерам, участникам боевых действий. Также механизмы поддержки распространяются на людей, которые тратят на оплату жилья больше установленной нормы — так называемой максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В среднем по стране эта норма установлена на уровне 22% общего семейного бюджета, но конкретные показатели каждый регион выбирает самостоятельно.
Справка «Известий»
По экспертным данным, в Москве максимально допустимая доля совокупных расходов семьи на оплату услуг ЖКХ установлена в размере 10%, в Санкт-Петербурге — 14%, в Якутии — 15%, в Омске — 18% для пенсионеров и инвалидов I и II групп и 20% — для других категорий, в Кемерово — от 5 до 17%. В Республике Калмыкия этот показатель составляет 20%.
Руководитель ассоциации «Р1» Ирэн Парсамян добавляет, что инвалиды и участники Великой Отечественной войны получают компенсацию на оплату услуг ЖКХ в размере 50%, а также на оплату капитального ремонта. Эти меры направлены на снижение финансового бремени для социально незащищенных групп, подчеркивает Парсамян.
— Конечно, к сожалению, существуют граждане, находящиеся за чертой бедности, — говорит первый заместитель исполнительного директора Ассоциации предприятий сферы ЖКХ Ольга Сердюк. — Для них было бы правильно пересмотреть механизм предоставления мер государственной поддержки, увеличив размеры компенсаций и упростив порядок их выплат. Гражданин должен иметь возможность оформить адресную субсидию нажатием одной кнопки. Сейчас из региональных бюджетов на субсидии гражданам в сфере ЖКХ платится 65−70 млрд рублей, и получает эти субсидии всего 2 млн домохозяйств — гораздо меньше, чем нуждающихся.
Регионы и тарифы
Правительство РФ должно принять решения по субъектам страны на 2025 год до 1 ноября текущего года. В администрации правительства Кемеровской области «Известиям» рассказали, что сегодня для каждого региона утверждается средний индекс изменения размера платежа за коммунальные услуги распоряжением правительства РФ с учетом региональных особенностей.
В госслужбе Чувашии по тарифам «Известиям» объяснили, что стоимость ЖКХ ежегодно индексируется из-за роста цены реагентов для очистки воды, технологического обновления коммунальных объектов, необходимости развития прилегающих к ним инженерных сетей, качественного обслуживания
В службе по тарифам Республики Калмыкия сообщили, что тарифы устанавливаются для конкретных организаций, оказывающих услуги на территории субъекта или муниципального образования; учитываются условия их экономической деятельности, инвестиционные программы, программы модернизации. Соответственно, рост тарифов будет разниться не только от региона к региону, но и по муниципальным образованиям, подчеркнули в Калмыкии.
В правительстве Вологодской области «Известиям» рассказали, что в регионе, кроме субсидии, жителям области, относящимся к льготным категориям (инвалиды, ветераны труда, многодетные семьи и др.), предоставляются денежные компенсации на оплату ЖКУ. Кроме того, с 1 июля многодетным семьям также компенсируются расходы по оплате жилых помещений и взносов на капитальный ремонт в размере 50% платы, добавили в администрации региона.
Помощь малоимущим
Рост тарифов ЖКХ по регионам происходит неравномерно, объясняет эксперт организации «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. Во многом это зависит от уровня износа сетей, их протяженности, особенностей генерации энергетики, плотности проживания.
— Рост тарифов в ЖКХ обусловлен общим уровнем инфляции. Когда 10 лет назад она была в районе 4%, такой подход был оправдан. Сегодня такая «потолочная» модель тарифообразования во многом себя исчерпала, — полагает Павел Склянчук. — Необходимо вводить критерии, которые свяжут рост тарифов ЖКХ с улучшением качества услуг для потребителей.
Президент ассоциации АКОН Никита Чулочников полагает, что рост общей стоимости ЖКУ без учета реальной платежеспособности граждан может вести к снижению платежной дисциплины.
— Возникает порочный круг, когда житель будет вынужден снижать свое потребление или вообще отказываться от части коммунальных услуг (например, от резко подорожавшего газоснабжения, полностью перейдя на электроэнергию), тем самым сокращая общие сборы, ради которых проводится индексация размера платы, — говорит эксперт.
Председатель комитета «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ Лев Гориловский замечает, что данный рост тарифов окажет слабое влияние на реформирование инфраструктуры, так как основными препятствиями для привлечения инвестирования является вопрос установления экономически обоснованного тарифа, включающего в себя достаточный объем мероприятий по обновлению стареющих объектов. По его мнению, необходимо предусматривать адресные субсидии потребителям, если применение инвестиционной надбавки для них окажется чувствительным.
Председатель комитета по предпринимательству в строительной и ЖКХ-сфере Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков считает, что нужно увеличивать помощь по оплате ЖКУ малоимущим домохозяйствам — снижать уровень субсидии до 10% (то есть чтобы плата за ЖКУ не превышала именно этот показатель от совокупного дохода семьи).
Директор СРО АНП «Национальный жилищный конгресс», член ОС Минстроя РФ Татьяна Вепрецкая соглашается, что повышение тарифов на коммунальные услуги без изменений условий предоставления субсидий может привести не только к снижению дисциплины платежей, но и к тому, что потребители с низкими доходами не смогут оплатить эти услуги.