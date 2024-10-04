Изучать тепло: какими субсидиями можно воспользоваться после повышения тарифов ЖКУ

С 1 июля 2026 года тарифы ЖКХ в среднем повысят на 5,4%, с июля 2027-го — на 4,8%, следует из прогноза. Тарифы на газ в июле 2026 года, как ожидается, увеличат на 4,3%, а через год — на 4%. Индексация тарифов на электроэнергию с июля 2026 года прогнозируется на уровне 5,2%, с 1 июля 2027 года — 4%. В период 2025—2027 годов при утверждении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ресурсоснабжающих организаций сформируют дополнительные 1,5% к выручке ежегодно для инвестиционных программ и проектов по модернизации инфраструктуры.