Глава X5 назвал серьезную проблему для развития продуктовых ретейлеров

Первый заместитель гендиректора X5 Владимир Салахутдинов рассказал в интервью «Коммерсанту», что в компании сейчас работают 392 тыс. сотрудников, а дефицит кадров он назвал «триггером трансформации рынка». «Мы исходим в наших планах из того, что 30% активностей, которые сегодня выполняет человек, можно автоматизировать, причем с одновременным повышением скорости и качества работы», — заявил он.