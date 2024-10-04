Генпрокуратура подала иск к Shell и ее структурам

В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому оператором проекта вместо Sakhalin Energy стало российское ООО «Сахалинская энергия». Японские компани Mitsui и Mitsubishi согласились сохранить долю в «Сахалине-2», но Shell заявила, что не будет получать долю в новой компании.