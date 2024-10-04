Генпрокуратура подала иск к Shell и ее структурам

Генпрокуратура России подала иск к международной энергетической компании Shell и некоторым ее структурам в Арбитражный суд города Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на картотеку дел инстанции.
В списке ответчиков указаны «Шелл глобал солюшнз интернешнл интернешэнл Б. В.», «Шелл эксплорейшн энд продакшн сервисез Б. В.», ООО «Шелл нефтегаз девелопмент», «Шелл интернешнл эксплорэйшн энд продакшн Б. В.», «Шелл сахалин сервисес Б. В.», «Шелл энерджи юроп лтд», «Шелл», «Шелл сахалин холдингз Б. В.».
Напомним, что компания Shell в РФ являлась участником нефтегазового проекта «Сахалин-2». Ее доля составляла 27,5%.
В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому оператором проекта вместо Sakhalin Energy стало российское ООО «Сахалинская энергия». Японские компани Mitsui и Mitsubishi согласились сохранить долю в «Сахалине-2», но Shell заявила, что не будет получать долю в новой компании.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».