ФАО зафиксировала самый быстрый за 1,5 года рост мировых цен на продукты

РИМ, 4 октября. /ТАСС/. Мировые цены на продовольственные товары в сентябре росли наиболее быстрыми темпами за последние 18 месяцев. Индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на некоторые продовольственные товары, в сентябре составил 124,4 пункта, что на 3% выше, чем в августе, и на 2,1% выше соответствующего значения годом ранее.
Ранее незначительный рост цен наблюдался в период с марта по май, но индекс оставался ниже показателей 2023 года.
Как указывается в заявлении организации, к росту цен на основные продовольственные товары привело увеличение международных котировок сахара — на 10,4%. На 3% увеличился индекс цен на зерновые ФАО. Этому способствовал рост экспортных цен на пшеницу и кукурузу. ФАО поясняет, что международные цены на пшеницу выросли в основном из-за опасений по поводу негативного влияния на урожай чрезмерно влажных погодных условий в Канаде и ЕС, хотя это было частично компенсировано конкурентоспособными ценами поставок из Черноморского региона.
Индекс цен увеличился также на растительное масло (на 4,6%), на молочные продукты (3,8%) и на мясо (0,4%).