ФАО зафиксировала самый быстрый за 1,5 года рост мировых цен на продукты

Как указывается в заявлении организации, к росту цен на основные продовольственные товары привело увеличение международных котировок сахара — на 10,4%. На 3% увеличился индекс цен на зерновые ФАО. Этому способствовал рост экспортных цен на пшеницу и кукурузу. ФАО поясняет, что международные цены на пшеницу выросли в основном из-за опасений по поводу негативного влияния на урожай чрезмерно влажных погодных условий в Канаде и ЕС, хотя это было частично компенсировано конкурентоспособными ценами поставок из Черноморского региона.