Эксперт сообщил, что банки начали вводить новые комиссии для застройщиков

«Крупные банки начали вводить комиссию для застройщиков, если их клиент берет ипотеку по рыночной ставке. Сумма комиссии составляет от 6,2% от суммы кредита, при определенных условиях можно и без нее, но там застройщик платит косвенно при эскроу системе», — сказал он.
По словам Хусаинова, это делается, чтобы процентная ставка заемщика не превышала порога предельной стоимости кредита (ПСК). «И в чистом виде это не комиссия, а оплата дисконта, чтобы соответствовать условиям», — считает Хусаинов.
С 1 октября Центробанк изменил требования к предельному значению ПСК, рассказали ТАСС в пресс-службе Сбера. «В связи с чем ПСК по сделкам на новостройку с рыночной ставкой (не госпрограммы) превышает новые границы. Обеспечить соблюдение требований ЦБ возможно путем применения к базовой ставке дисконта по одной из программ снижения ставки от застройщика, например, при субсидировании ставки застройщиком Указанные изменения не распространяются на сделки, по которым до 30 сентября был подписан кредитный договор», — отметили в кредитной организации.
В банке уточнили, что предельное значение ПСК Центробанк устанавливает каждый квартал, следующий пересмотр будет осуществлен регулятором в конце четвертого квартала 2024 года.
Как пояснили ТАСС в компании «Этажи», банки стали запускать программы по оплате комиссии застройщиком или непосредственно покупателем недвижимости при оформлении ипотечных кредитов на первичном, вторичном и загородном рынках. Комиссия составляет в среднем 6,5% это позволяет снизить стоимость кредита и уложиться в установленные Центробанком рамки, в ином случае банки будут вынуждены отказывать в выдаче. «Из-за ужесточения требований к предельной стоимости кредитов под угрозой срыва может быть каждая пятая сделка на рынке недвижимости с участием заемных средств», — высказали мнение в компании.