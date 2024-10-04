Эксперт сообщил, что банки начали вводить новые комиссии для застройщиков

Как пояснили ТАСС в компании «Этажи», банки стали запускать программы по оплате комиссии застройщиком или непосредственно покупателем недвижимости при оформлении ипотечных кредитов на первичном, вторичном и загородном рынках. Комиссия составляет в среднем 6,5% это позволяет снизить стоимость кредита и уложиться в установленные Центробанком рамки, в ином случае банки будут вынуждены отказывать в выдаче. «Из-за ужесточения требований к предельной стоимости кредитов под угрозой срыва может быть каждая пятая сделка на рынке недвижимости с участием заемных средств», — высказали мнение в компании.