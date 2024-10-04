Экономист оценил, почему учителям и врачам в России хотят серьезно повысить зарплаты

«В 2022 году я проводил исследования в области здравоохранения и увидел четкую взаимосвязь между периодами. Когда заработная плата в системе здравоохранения повышалась темпами чуть выше инфляции, это сразу привлекало в отрасль людей. Как только она падала ниже приемлемого уровня, то есть не поддерживала реальную покупательную способность, это приводило к оттоку персонала», — добавил Сафонов.