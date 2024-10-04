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Цукерберг обошел Безоса и стал вторым по богатству человеком в мире

По данным очередного рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, в тройке мировых лидеров произошла перестановка. Сооснователь и глава Meta Platforms (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг обошел по размеру состояния основателя и главу Amazon Джеффа Безоса и занял вторую строчку в рейтинге.

Источник: AP 2023

Теперь состояние Цукерберга оценивается в $206,2 млрд, что на $1 млрд больше, чем у откатившегося на третье место главы Amazon. Однако до первого места, которое сейчас занимает Илон Маск, Цукербергу еще далеко: их разделяет около $50 млрд. Состояние Маска, по данным Bloomberg Billionaires Index на октябрь, составляет $256 млрд.

Исследователи отмечают, что в текущем году Марку Цукербергу удалось нарастить свое состояние на $78 млрд. Это произошло во многом благодаря увеличению выручки и прибыли Meta (признана экстремистской и запрещена) и ее котировок, которые с начала года поднялись более чем на 60%.