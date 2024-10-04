Цукерберг обошел Безоса и стал вторым по богатству человеком в мире

Теперь состояние Цукерберга оценивается в $206,2 млрд, что на $1 млрд больше, чем у откатившегося на третье место главы Amazon. Однако до первого места, которое сейчас занимает Илон Маск, Цукербергу еще далеко: их разделяет около $50 млрд. Состояние Маска, по данным Bloomberg Billionaires Index на октябрь, составляет $256 млрд.
Исследователи отмечают, что в текущем году Марку Цукербергу удалось нарастить свое состояние на $78 млрд. Это произошло во многом благодаря увеличению выручки и прибыли Meta (признана экстремистской и запрещена) и ее котировок, которые с начала года поднялись более чем на 60%.