Цукерберг обошел Безоса и стал вторым по богатству человеком в мире

Исследователи отмечают, что в текущем году Марку Цукербергу удалось нарастить свое состояние на $78 млрд. Это произошло во многом благодаря увеличению выручки и прибыли Meta (признана экстремистской и запрещена) и ее котировок, которые с начала года поднялись более чем на 60%.